Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 29 қарашаға арналған валюта бағамдары
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 29 қарашадағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: АҚШ доллары – 512,57 теңге; евро – 594,83 теңге; Ресей рублі – 6,57 теңге; Қытай юаны – 72,84 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 511,44 теңге, сату - 518,41 теңге.
- Евро: сатып алу - 591,37 теңге, сату - 601,35 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,5 теңге, сату - 6,6 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 512,71 теңге, сату - 515,11 теңге.
- Евро: сатып алу - 591,15 теңге, сату - 597,86 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,46 теңге, сату - 6,58 теңге.
Айта кетсек, 2025 жылы 28 қарашада Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18% деңгейінде қалдырды. 2025 жылғы 10 қазанда Ұлттық банк оны 1,5% өсіріп, 16,5%-дан 18%-ға өсірген еді.
