Ұлттық банк негізгі мөлшерлемені 18% деңгейінде сақтады
Ресми хабарламада былай делінген:
"Қазақстан Ұлттық банкі Ақша-несие саясаты комитеті негізгі мөлшерлемені жылдық 18% деңгейінде +/- 1 п.п. ауытқумен сақтауды шешті. Қазіргі шешім болжамдық раунд нәтижелеріне, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің жаңартылған бағалауларына және инфляциялық тәуекелдер балансына негізделген".
Сонымен қатар, қазан айында жылдық инфляция 12,6% болды (қыркүйекте – 12,9%).
Азық-түлік тауарларының бағасы 13,5%-ға дейін өсті (12,7%), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 11%-ға дейін (10,8%). Қызмет көрсету бағасы 12,9%-ға дейін баяулады (15,3%), бұл реттелетін тұрғын үй-коммуналдық қызметтер бағасының әкімшілік төмендеуімен байланысты.
Бұдан әрі хабарламада тұрақты сұраныс жағдайында инфляциялық динамиканың жоғары болып отырғаны атап өтілген, ол ұсыныс мүмкіндіктерінен жүйелі түрде асып түседі.
Сонымен қатар тариф реформасының екінші деңгейлі әсерлері мен жанар-жағармай нарығын либерализациялаудың бағаларға және инфляциялық болжамдарға әсері де жалғасып жатыр.
Негізгі мөлшерлеме – Ұлттық банктің ақша-несие саясатының басты құралы. Ол банктердің қандай пайызбен ақша алуына әсер етеді және тұрғындар мен бизнеске берілетін кредиттер мен депозиттердің пайыздық мөлшерін айтарлықтай анықтайды.
Айта кетейік, 2025 жылғы 10 қазанда Ұлттық банк негізгі мөлшерлемені бірден 1,5% өсіріп, 16,5%-дан 18%-ға жеткізгенін хабарлаған болатын.