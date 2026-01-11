#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

11 қаңтардағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай

11 қаңтардағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 12:05 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валюталарына арналған ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 11 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ресми бағамдар:

  • АҚШ доллары – 510,08 теңге;
  • Еуро – 594,46 теңге;
  • Ресей рублі – 6,43 теңге;
  • Қытай юані – 73,05 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттерінің мәліметтері негізінде көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 510 теңге;
  • сату – 517 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 593 теңге;
  • сату – 603,12 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,29 теңге;
  • сату – 6,65 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 512,06 теңге;
  • сату – 514,68 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 594,10 теңге;
  • сату – 599,57 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,30 теңге;
  • сату – 6,46 теңге.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан
14:20, 26 қазан 2025
Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан
13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
13:40, 13 желтоқсан 2025
13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
12:22, 04 қазан 2025
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: