11 қаңтардағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валюталарына арналған ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 11 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ресми бағамдар:
- АҚШ доллары – 510,08 теңге;
- Еуро – 594,46 теңге;
- Ресей рублі – 6,43 теңге;
- Қытай юані – 73,05 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттерінің мәліметтері негізінде көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
- сатып алу – 510 теңге;
- сату – 517 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 593 теңге;
- сату – 603,12 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,29 теңге;
- сату – 6,65 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- сатып алу – 512,06 теңге;
- сату – 514,68 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 594,10 теңге;
- сату – 599,57 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,30 теңге;
- сату – 6,46 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript