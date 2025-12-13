#Халық заңгері
Қоғам

13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 13:40 Сурет: pexels
Материалда ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде үш валюта (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бойынша бағам ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 13 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары — 522,24 теңге;
  • еуро — 611,66 теңге;
  • Ресей рублі — 6,55 теңге;
  • Қытай юані — 74,10 теңге.

Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Астана

Доллар бағамы:

  • сатып алу — 520,50 теңге;
  • сату — 527,50 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу — 609,62 теңге;
  • сату — 619,59 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу — 6,45 теңге;
  • сату — 6,60 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • сатып алу — 521,89 теңге;
  • сату — 523,98 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу — 611,39 теңге;
  • сату — 616,74 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу — 6,48 теңге,
  • сату — 6,59 теңге.
