13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Материалда ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде үш валюта (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бойынша бағам ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 13 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары — 522,24 теңге;
- еуро — 611,66 теңге;
- Ресей рублі — 6,55 теңге;
- Қытай юані — 74,10 теңге.
Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
Астана
Доллар бағамы:
- сатып алу — 520,50 теңге;
- сату — 527,50 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу — 609,62 теңге;
- сату — 619,59 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу — 6,45 теңге;
- сату — 6,60 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- сатып алу — 521,89 теңге;
- сату — 523,98 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу — 611,39 теңге;
- сату — 616,74 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу — 6,48 теңге,
- сату — 6,59 теңге.
