7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді
Материалда ҚР Ұлттық банкінің, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі үш валюта (доллар, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 7 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:
- АҚШ доллары – 504,61 теңге;
- Еуро – 587,93 теңге;
- Ресей рублі – 6,63 теңге;
- Қытай юаны – 71,36 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік бойы өзгеріп отыруы мүмкін. Мұндағы сатып алу және сату бағамын айырбастау пунктері көрсетеді.
Астана
Доллар бағамы:
- сатып алу – 504,92 теңге;
- сату – 511,92 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 584,79 теңге;
- сату – 594,79 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,45 теңге;
- сату – 6,60 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- сатып алу – 507,65 теңге;
- сату – 510,44 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 589,29 теңге;
- сату – 595,09 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,49 теңге;
- сату – 6,62 теңге.
