Қоғам

7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді

7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 11:47 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі үш валюта (доллар, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 7 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:

  • АҚШ доллары – 504,61 теңге;
  • Еуро – 587,93 теңге;
  • Ресей рублі – 6,63 теңге;
  • Қытай юаны – 71,36 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік бойы өзгеріп отыруы мүмкін. Мұндағы сатып алу және сату бағамын айырбастау пунктері көрсетеді.

Астана

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 504,92 теңге;
  • сату – 511,92 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 584,79 теңге;
  • сату – 594,79 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,45 теңге;
  • сату – 6,60 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 507,65 теңге;
  • сату – 510,44 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 589,29 теңге;
  • сату – 595,09 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,49 теңге;
  • сату – 6,62 теңге.
