1 наурыздағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы
Фото: zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі бағамдар:
- АҚШ доллары – 497,69 теңге;
- Еуро – 588,2 теңге;
- Рубль – 6,45 теңге;
- Қытай юані – 72,61 теңге.
Валюта бағамы күннің әр уақытында өзгеруі мүмкін. Айырбастау пункттері сатып алушы және сатушы үшін көрсетілген.
Астана
- Доллар: 495 теңге (сатып алу), 502 теңге (сату);
- Еуро: 583 теңге (сатып алу), 593 теңге (сату);
- Рубль: 6,25 теңге (сатып алу), 6,55 теңге (сату).
Алматы
- Доллар: 497,57 теңге (сатып алу), 500,94 теңге (сату);
- Еуро: 587,49 теңге (сатып алу), 592,89 теңге (сату);
- Рубль: 6,36 теңге (сатып алу), 6,47 теңге (сату).
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript