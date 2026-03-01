#Референдум-2026
Қоғам

1 наурыздағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 12:16 Фото: zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі бағамдар:

  • АҚШ доллары – 497,69 теңге;
  • Еуро – 588,2 теңге;
  • Рубль – 6,45 теңге;
  • Қытай юані – 72,61 теңге.

Валюта бағамы күннің әр уақытында өзгеруі мүмкін. Айырбастау пункттері сатып алушы және сатушы үшін көрсетілген.

Астана

  • Доллар: 495 теңге (сатып алу), 502 теңге (сату);
  • Еуро: 583 теңге (сатып алу), 593 теңге (сату);
  • Рубль: 6,25 теңге (сатып алу), 6,55 теңге (сату).

Алматы

  • Доллар: 497,57 теңге (сатып алу), 500,94 теңге (сату);
  • Еуро: 587,49 теңге (сатып алу), 592,89 теңге (сату);
  • Рубль: 6,36 теңге (сатып алу), 6,47 теңге (сату).
Айдос Қали
