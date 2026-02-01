#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Алматы мен Астанадағы валюта бағамы – 1 ақпан

Алматы мен Астанадағы валюта бағамы – 1 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 12:20 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталары бағамы және Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш негізгі валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz

2026 жылғы 1 ақпан жағдайы бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі бағамдар:

  • АҚШ доллары – 501,24 теңге;
  • Еуро – 597,92 теңге;
  • Ресей рублі – 6,63 теңге;
  • Қытай юані – 72,16 теңге.

Валютаның бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде көрсетілген сандар айырбастау пунктіндегі сатып алу және сату бағаларын көрсетеді.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 499 теңге, сату – 506 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 591 теңге, сату – 601 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 6,4 теңге, сату – 6,7 теңге.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 502,45 теңге, сату – 504,77 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 595,08 теңге, сату – 599,62 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,61 теңге.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 қаңтар
13:40, 04 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 қаңтар
7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді
11:47, 07 желтоқсан 2025
7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
14:44, 25 қаңтар 2026
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: