Алматы мен Астанадағы валюта бағамы – 1 ақпан
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталары бағамы және Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш негізгі валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz
2026 жылғы 1 ақпан жағдайы бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі бағамдар:
- АҚШ доллары – 501,24 теңге;
- Еуро – 597,92 теңге;
- Ресей рублі – 6,63 теңге;
- Қытай юані – 72,16 теңге.
Валютаның бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде көрсетілген сандар айырбастау пунктіндегі сатып алу және сату бағаларын көрсетеді.
Астана
- Доллар: сатып алу – 499 теңге, сату – 506 теңге;
- Еуро: сатып алу – 591 теңге, сату – 601 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,4 теңге, сату – 6,7 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 502,45 теңге, сату – 504,77 теңге;
- Еуро: сатып алу – 595,08 теңге, сату – 599,62 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,61 теңге.
