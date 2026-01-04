#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 қаңтар

Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.01.2026 13:40 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық Банкінің шетел валюталары бағамы және Астана мен Алматыдағы үш валюта (АҚШ доллары, евро, рубль) айырбастау бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 4 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюталар бағамы:

  • АҚШ доллары – 505,73 теңге;
  • Еуро – 595 теңге;
  • Рубль – 6,31 теңге;
  • Қытай юані – 72,12 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Мәтінде айырбастау пунктіндегі сатып алушы мен сатушы тарап көрсетілген.

Астана

  • Доллар бағамы: сатып алу – 507,40 теңге, сату – 514,47 теңге;
  • Еуро бағамы: сатып алу – 592,98 теңге, сату – 602,94 теңге;
  • Рубль бағамы: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,47 теңге.

Алматы

  • Доллар бағамы: сатып алу – 508,74 теңге, сату – 512,92 теңге;
  • Еуро бағамы: сатып алу – 593,79 теңге, сату – 602,14 теңге;
  • Рубль бағамы: сатып алу – 6,13 теңге, сату – 6,38 теңге.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді
11:47, 07 желтоқсан 2025
7 желтоқсандағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қалай өзгерді
13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
13:40, 13 желтоқсан 2025
13 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
12:22, 04 қазан 2025
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: