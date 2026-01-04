Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 қаңтар
Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық Банкінің шетел валюталары бағамы және Астана мен Алматыдағы үш валюта (АҚШ доллары, евро, рубль) айырбастау бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 4 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюталар бағамы:
- АҚШ доллары – 505,73 теңге;
- Еуро – 595 теңге;
- Рубль – 6,31 теңге;
- Қытай юані – 72,12 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Мәтінде айырбастау пунктіндегі сатып алушы мен сатушы тарап көрсетілген.
Астана
- Доллар бағамы: сатып алу – 507,40 теңге, сату – 514,47 теңге;
- Еуро бағамы: сатып алу – 592,98 теңге, сату – 602,94 теңге;
- Рубль бағамы: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,47 теңге.
Алматы
- Доллар бағамы: сатып алу – 508,74 теңге, сату – 512,92 теңге;
- Еуро бағамы: сатып алу – 593,79 теңге, сату – 602,14 теңге;
- Рубль бағамы: сатып алу – 6,13 теңге, сату – 6,38 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript