Қазақстан айырбастау орындарында 2 қарашада валюта бағамы қалай өзгерді
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валюталары бойынша ресми бағамы және үш негізгі валюта — АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 2 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы:
- АҚШ доллары — 530,47 теңге;
- Еуро — 613,75 теңге;
- Ресей рублі — 6,55 теңге;
- Қытай юані — 74,73 теңге.
Төменде көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте айырбас бағамды өзгеруі мүмкін.
Астана
- Доллар: 528,51 теңгеден сатып алады, 534,54 теңгеден сатады;
- Еуро: 611,6 теңгеден сатып алады, 618,61 теңгеден сатады;
- Рубль: 6,42 теңгеден сатып алады, 6,57 теңгеден сатады.
Алматы
- Доллар: 531,29 теңгеден сатып алады, 533,5 теңгеден сатады;
- Еуро: 613,09 теңгеден сатып алады, 618,21 теңгеден сатады;
- Рубль: 6,46 теңгеден сатып алады, 6,58 теңгеден сатады.
Шымкент
- Доллар: 530,28 теңгеден сатып алады, 532,33 теңгеден сатады;
- Еуро: 612,18 теңгеден сатып алады, 620,09 теңгеден сатады;
- Рубль: 6,46 теңгеден сатып алады, 6,54 теңгеден сатады.
