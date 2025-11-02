#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан айырбастау орындарында 2 қарашада валюта бағамы қалай өзгерді

Қазақстан айырбастау орындарында 2 қарашада валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 11:30 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валюталары бойынша ресми бағамы және үш негізгі валюта — АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 2 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы:

  • АҚШ доллары — 530,47 теңге;
  • Еуро — 613,75 теңге;
  • Ресей рублі — 6,55 теңге;
  • Қытай юані — 74,73 теңге.

Төменде көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте айырбас бағамды өзгеруі мүмкін. 

Астана

  • Доллар: 528,51 теңгеден сатып алады, 534,54 теңгеден сатады;
  • Еуро: 611,6 теңгеден сатып алады, 618,61 теңгеден сатады;
  • Рубль: 6,42 теңгеден сатып алады, 6,57 теңгеден сатады.

Алматы

  • Доллар: 531,29 теңгеден сатып алады, 533,5 теңгеден сатады;
  • Еуро: 613,09 теңгеден сатып алады, 618,21 теңгеден сатады;
  • Рубль: 6,46 теңгеден сатып алады, 6,58 теңгеден сатады.

Шымкент

  • Доллар: 530,28 теңгеден сатып алады, 532,33 теңгеден сатады;
  • Еуро: 612,18 теңгеден сатып алады, 620,09 теңгеден сатады;
  • Рубль: 6,46 теңгеден сатып алады, 6,54 теңгеден сатады.
Айдос Қали
