Балаева: Қазақстанда ажырасу саны азайып келеді
Бұл ерлі-зайыптылардың жауапкершілігі артып, отбасын сақтап қалуға деген ұмтылысының белгісі екенін министр өз құттықтауында атап өтті.
"Елімізде отбасы институтының нығайып келе жатқаны қуантады. Социологиялық деректерге сүйенсек, қазақстандықтардың басым бөлігі үшін (85–89%) басты құндылық – ерлі-зайыптылар мен балалар арасындағы өзара сүйіспеншілік, сыйластық пен түсіністік. Дәл осы құндылықтар мықты әрі берекелі отбасының негізін қалайды", - деп жазды Аида Балаева.
2019 жылдан бастап Жоғарғы сотпен бірлесіп, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі соттарда "Бақытты отбасы" жобасы іске асырылып келеді. Ол ажырасу істеріндегі дауларды шешуге бағытталған. Жоба аясында психологтар, заңгерлер, медиаторлар және әлеуметтік қызметкерлер кеңес береді.
2024 жылы істердің 37,5%-ы тараптардың татуласуымен аяқталған (2023 жылы - 33,1%). Бұл жобаның тиімділігін көрсетеді, деп есептейді министр.
Сонымен қатар жаңадан отау құратын жастарға арналған қарым-қатынасты үйлестіруге бағытталған оқу бағдарламаларына ерекше көңіл бөлініп отыр.
Балаларды тәрбиелеудегі жауапкершілікті арттыру үшін "Ата-аналар академиясы" жобасы жүзеге асырылып жатыр.
Азаматтарға қолдау көрсетуде Отбасын қолдау орталықтары (ОҚО) да маңызды рөл атқарады. Оларға жыл ішінде 40 мыңнан астам адам жүгінген.
"Ең өзекті мәселелер бойынша 15 мыңнан астам кеңес берілді, тағы шамамен 4 мың адам кешенді қолдауға алынды", - деп жазды Балаева.