#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Балаева: Қазақстанда ажырасу саны азайып келеді

Балаева: Қазақстанда ажырасу саны азайып келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 14:58 Сурет: pixabay
Мәдениет және ақпарат министрінің мәліметінше, Қазақстанда ажырасу көрсеткіші төмендеп жатыр. Кейінгі бес жылда олардың саны шамамен 16%қысқарған: 2020 жылы 48,2 мың жағдай тіркелсе, 2024 жылы 40,5 мыңға дейін азайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ерлі-зайыптылардың жауапкершілігі артып, отбасын сақтап қалуға деген ұмтылысының белгісі екенін министр өз құттықтауында атап өтті.

"Елімізде отбасы институтының нығайып келе жатқаны қуантады. Социологиялық деректерге сүйенсек, қазақстандықтардың басым бөлігі үшін (85–89%) басты құндылық – ерлі-зайыптылар мен балалар арасындағы өзара сүйіспеншілік, сыйластық пен түсіністік. Дәл осы құндылықтар мықты әрі берекелі отбасының негізін қалайды", - деп жазды Аида Балаева.

2019 жылдан бастап Жоғарғы сотпен бірлесіп, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі соттарда "Бақытты отбасы" жобасы іске асырылып келеді. Ол ажырасу істеріндегі дауларды шешуге бағытталған. Жоба аясында психологтар, заңгерлер, медиаторлар және әлеуметтік қызметкерлер кеңес береді.

2024 жылы істердің 37,5%-ы тараптардың татуласуымен аяқталған (2023 жылы - 33,1%). Бұл жобаның тиімділігін көрсетеді, деп есептейді министр.

Сонымен қатар жаңадан отау құратын жастарға арналған қарым-қатынасты үйлестіруге бағытталған оқу бағдарламаларына ерекше көңіл бөлініп отыр.

Балаларды тәрбиелеудегі жауапкершілікті арттыру үшін "Ата-аналар академиясы" жобасы жүзеге асырылып жатыр.

Азаматтарға қолдау көрсетуде Отбасын қолдау орталықтары (ОҚО) да маңызды рөл атқарады. Оларға жыл ішінде 40 мыңнан астам адам жүгінген.

"Ең өзекті мәселелер бойынша 15 мыңнан астам кеңес берілді, тағы шамамен 4 мың адам кешенді қолдауға алынды", - деп жазды Балаева.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан есірткінің жаңа саясатын әзірлейді
10:14, 24 шілде 2025
Қазақстан есірткінің жаңа саясатын әзірлейді
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
09:02, 03 қаңтар 2025
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
Бірлік пен жасампаздық жылы: Мемлекет басшысының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы мақала шықты
10:50, 27 желтоқсан 2024
Бірлік пен жасампаздық жылы: Мемлекет басшысының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы мақала шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: