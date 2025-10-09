#Қазақстан
Қоғам

Алматылықтар ақылы автотұрақтарға кешкі және түнгі уақытта көліктерін тегін қоя алады

Алматыда автотұрақтар көбейеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 19:00 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 18 мыңнан астам автотұрақ орны бар, жыл соңына дейін олардың саны шамамен 30 мыңға жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы әкімдігінің мәліметінше, алдағы уақытта Алмалы, Әуезов, Бостандық және Медеу аудандарындағы жүктемесі жоғары көшелер бойында тротуарлық үлгідегі жаңа автотұрақ аймақтары пайда болады.

Төлем уақыты тек 08:00-19:00 аралығында қолданылады. Бұл тұрғындарға кешкі және түнгі уақытта көліктерін тегін қоюға мүмкіндік береді.

Тұрғындардың мүддесіне ерекше назар аударылады:

  • жеңілдетілген тарифпен резиденттік абонементтер енгізіледі;
  • мүгедектігі бар азаматтарға арналған арнайы орындар қарастырылады.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда тұрғындардың өтінішімен жаңа автотұрақтар пайда болады
16:40, Бүгін
Алматыда тұрғындардың өтінішімен жаңа автотұрақтар пайда болады
Мемлекет басшысы: Жыл соңына дейін халқымыздың саны 20 миллионға жетеді
13:22, 01 қыркүйек 2023
Мемлекет басшысы: Жыл соңына дейін халқымыздың саны 20 миллионға жетеді
Ақылы автожолдарды кім тегін пайдалана алады
13:34, 29 мамыр 2024
Ақылы автожолдарды кім тегін пайдалана алады
