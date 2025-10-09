Алматылықтар ақылы автотұрақтарға кешкі және түнгі уақытта көліктерін тегін қоя алады
Сурет: Zakon.kz
Алматыда 18 мыңнан астам автотұрақ орны бар, жыл соңына дейін олардың саны шамамен 30 мыңға жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, алдағы уақытта Алмалы, Әуезов, Бостандық және Медеу аудандарындағы жүктемесі жоғары көшелер бойында тротуарлық үлгідегі жаңа автотұрақ аймақтары пайда болады.
Төлем уақыты тек 08:00-19:00 аралығында қолданылады. Бұл тұрғындарға кешкі және түнгі уақытта көліктерін тегін қоюға мүмкіндік береді.
Тұрғындардың мүддесіне ерекше назар аударылады:
- жеңілдетілген тарифпен резиденттік абонементтер енгізіледі;
- мүгедектігі бар азаматтарға арналған арнайы орындар қарастырылады.
