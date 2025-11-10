Еңбек министрлігі 1,6 млн теңгеге дейін грант алған азаматтар туралы айтты
2025 жылғы 10 қарашада Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, бұл гранттар жұмыспен қамту шараларының бір бөлігі ретінде беріліп, әлеуметтік осал азаматтар арасында өзін-өзі жұмыспен қамтуды және кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған.
Грант алушылар қатарына:
- мүгедектігі бар адамдар,
- көпбалалы және аз қамтылған отбасылар,
- сондай-ақ жұмыс іздеп жүрген жастар кіреді.
Сонымен қатар министрлік бүгінгі таңда елде жұмыс істейтін мүгедектігі бар адамдардың саны – 111 мың адам, яғни еңбекке қабілетті топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 30%-ы екенін атап өтті.
Тағы 25,5 мың азамат жұмыспен қамтудың түрлі бағдарламаларына қатысуда, соның ішінде "Бастау Бизнес", "Бірінші жұмыс орны" және "Күміс жас" жобалары бар.
Айта кетейік, 23 қазанда министрлік зейнетақының өзекті мөлшерін де жариялаған болатын: жыл басынан бері республикалық бюджеттен 3 трлн 158,1 млрд теңге зейнетақы төленген. Оның ішінде 1 трлн 22,1 млрд теңге – базалық зейнетақыға, ал 2 трлн 136 млрд теңге – еңбек (солидарлық) зейнетақы төлемдеріне бағытталған.