#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Еңбек министрлігі 1,6 млн теңгеге дейін грант алған азаматтар туралы айтты

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 11:14 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда әлеуметтік осал топтағы азаматтар, оның ішінде мүгедектігі бар адамдар, өз ісін ашу үшін мемлекеттен 400 АЕК-ке дейін (1,6 млн теңгеге дейін) грант ала алады. Мұндай қолдауға бүгінде 1,4 мыңнан астам адам ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 10 қарашада Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, бұл гранттар жұмыспен қамту шараларының бір бөлігі ретінде беріліп, әлеуметтік осал азаматтар арасында өзін-өзі жұмыспен қамтуды және кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған.

Грант алушылар қатарына:

  • мүгедектігі бар адамдар,
  • көпбалалы және аз қамтылған отбасылар,
  • сондай-ақ жұмыс іздеп жүрген жастар кіреді.

Сонымен қатар министрлік бүгінгі таңда елде жұмыс істейтін мүгедектігі бар адамдардың саны – 111 мың адам, яғни еңбекке қабілетті топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 30%-ы екенін атап өтті.

Тағы 25,5 мың азамат жұмыспен қамтудың түрлі бағдарламаларына қатысуда, соның ішінде "Бастау Бизнес", "Бірінші жұмыс орны" және "Күміс жас" жобалары бар.

Айта кетейік, 23 қазанда министрлік зейнетақының өзекті мөлшерін де жариялаған болатын: жыл басынан бері республикалық бюджеттен 3 трлн 158,1 млрд теңге зейнетақы төленген. Оның ішінде 1 трлн 22,1 млрд теңге – базалық зейнетақыға, ал 2 трлн 136 млрд теңге – еңбек (солидарлық) зейнетақы төлемдеріне бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Еңбек министрлігі қиындықсыз жұмыс табу үшін қандай мамандықты таңдау керектігін айтты
10:09, 20 наурыз 2025
Еңбек министрлігі қиындықсыз жұмыс табу үшін қандай мамандықты таңдау керектігін айтты
Қазақстанда бизнесті дамыту үшін 1,5 млн теңгеге өтеусіз грантты қалай алуға болады - нұсқаулық
15:09, 11 шілде 2024
Қазақстанда бизнесті дамыту үшін 1,5 млн теңгеге өтеусіз грантты қалай алуға болады - нұсқаулық
Көкшетауда автосалон менеджері өз жұмыс орнынан 30 млн теңгеге жуық ақша ұрлаған
22:08, 24 тамыз 2023
Көкшетауда автосалон менеджері өз жұмыс орнынан 30 млн теңгеге жуық ақша ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: