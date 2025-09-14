Шымкентте жасөспірім жылқысымен бірге терең шұңқырға құлап кетті
Сурет: видео скрині
Шымкенттің Абай ауданына қарасты Алтынтөбе тұрғын алабында 2012 жылы туған жасөспірім жылқы мініп жүріп, абайсызда бес метрлік шұңқырға өзі де, аты да құлап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 2025 жылғы 14 қыркүйекте болған.
Оқиға орнына жеткен ТЖМ құтқарушылары альпинистік құрал-жабдықтың көмегімен баланы шұңқырдан шығарып алды.
Жылқы да автокран арқылы аман-есен құтқарылып, иесіне дін-аман табысталды.
"Барлық қызметтің үйлесімді жұмысы мен жедел көмектің арқасында оқиға сәтті аяқталды", - деп мәлімдеді ТЖМ баспасөз қызметі.
Жасөспірім дәрігерлерге тексерілу үшін тапсырылды.
