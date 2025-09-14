#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Шымкентте жасөспірім жылқысымен бірге терең шұңқырға құлап кетті

Шымкентте жасөспірім жылқысымен бірге терең шұңқырға құлап кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 15:10 Сурет: видео скрині
Шымкенттің Абай ауданына қарасты Алтынтөбе тұрғын алабында 2012 жылы туған жасөспірім жылқы мініп жүріп, абайсызда бес метрлік шұңқырға өзі де, аты да құлап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2025 жылғы 14 қыркүйекте болған.

Оқиға орнына жеткен ТЖМ құтқарушылары альпинистік құрал-жабдықтың көмегімен баланы шұңқырдан шығарып алды.

Жылқы да автокран арқылы аман-есен құтқарылып, иесіне дін-аман табысталды.

"Барлық қызметтің үйлесімді жұмысы мен жедел көмектің арқасында оқиға сәтті аяқталды", - деп мәлімдеді ТЖМ баспасөз қызметі.

Жасөспірім дәрігерлерге тексерілу үшін тапсырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақша Эль-класико: "Қайрат" – "Ақтөбе" матчы басталды
17:26, Бүгін
Қазақша Эль-класико: "Қайрат" – "Ақтөбе" матчы басталды
ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
15:48, 13 қыркүйек 2025
ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
Камчаткада тағы да жойқын жер сілкінісі болды
13:55, 13 қыркүйек 2025
Камчаткада тағы да жойқын жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: