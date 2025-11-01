#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
530.47
613.75
6.56
Оқиғалар

Жамбыл облысында әйел адам түнде терең шұңқырға құлап кеткен

Шұңқыр, Жамбыл облысы, Айшабибі ауылы, әйел адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 09:19 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Жамбыл ауданындағы Айша бибі ауылында 1 қарашада түнде әйел адам терең шұңқырға құлап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, шұңқырдың тереңдігі төрт метрден асады. 

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Оған Жедел-құтқару жасағының құтқарушылары көмекке келіп жетті.

"Құтқарушылар альпинистік құралдарды пайдалана отырып, шұңқырдағы зардап шеккен әйелге тез жетті. Олар оны зембілге салып, жоғары шығарды. Содан кейін әйел адам жедел жәрдем бригадасына тапсырылды. Қызметкерлердің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында әйелдің өмірі аман сақталды", делінген хабарламада.

Зембіл, әйел адам, Жамбыл облысы, Айшабибі ауылы, шұңқыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 09:19

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін елордалық құтқарушылар 2025 жылғы 30 қазанда қайғылы жағдайдың алдын алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында көлік балшыққа батып, үш адам айдалада қалып кетті
09:43, Бүгін
Маңғыстау облысында көлік балшыққа батып, үш адам айдалада қалып кетті
Шымкентте шұңқырға құлап кеткен сиыр құтқарылды
16:44, 21 шілде 2024
Шымкентте шұңқырға құлап кеткен сиыр құтқарылды
Құтқарушылар шұңқырға құлап кеткен түйені шығарды
09:03, 20 маусым 2025
Құтқарушылар шұңқырға құлап кеткен түйені шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: