Қарағанды облысында құтқарушылар терең шұңқырға түсіп кеткен итті құтқарды
Қарағанды облысында құтқарушылар терең шұңқырға түсіп кеткен итті құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ 2025 жылы 22 қарашада 112 пультіне хабарласқан Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара ауылының тұрғыны екі метр тереңдіктегі шұңқырға иті түсіп кеткенін айтып, көмек сұрағанын хабарлайды.
Оқиға орнына шұғыл жеткен құтқарушылар арнайы құрал-жабдықтың көмегімен төрт аяқтыны абайлап шұңқырдан шығарып алды. Ит зардап шеккен жоқ.
"Біз үшін әрбір өмір маңызды", - дейді төтеншеліктер.
Айта кетсек, кеше "Қазавиақұтқару" ТЖМ авиациялық қызметі Түркістан облысының Жетісай ауданынан Шымкент қаласына кезекті санитарлық рейс орындады. Дәрігерлер 12 адамның өмірін қиған өрт кезінде зардап шеккен баланы да орталыққа жеткізді.
