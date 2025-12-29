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Оқиғалар

БҚО-да құтқарушылар мұз астына түсіп кеткен жүк көлігін шығарды

БҚО-да құтқарушылар мұз астына түсіп кеткен жүк көлігін шығарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 09:43 Сурет: freepik
Батыс Қазақстан облысында құтқарушылар Шаған өзенінен өту кезінде мұз астына түсіп кеткен жүк көлігін алып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек оқыс оқиға 2025 жылғы 28 желтоқсанда Октябрьское ауылында болған.

112 пультіне Батыс Қазақстан облысы Октябрьское ауылында Шаған өзеннен өту кезінде жүк көлігі мұз астына түсіп кеткені туралы хабарлама келіп түсті. Жүргізуші дер кезінде көліктен шығып үлгерді.

Оқиға орнына ТЖМ күштері жедел жетті. Сүңгуірлер тобы арқанды бекітіп, жүк көлігін судан шығарды. Зардап шеккендер жоқ.

ТЖМ азаматтарды жабдықталмаған өткелдер арқылы мұзға шықпауға және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.

Бұған дейін Астанада отқа оранған үш қабатты ғимараттағы өрт оқшауланғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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