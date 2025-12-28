#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада отқа оранған үш қабатты ғимараттағы өрт оқшауланды

Өрт, Астана, үш қабатты ғимарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 11:40 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Ықылас Дүкенұлы көшесінде отқа оранған үш қабатты ғимараттағы өрт оқшауланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Оқиға орнына алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде екінші және үшінші қабаттар отқа оранғаны және шатырдың жартылай құлағаны анықталды. Өрт сөндірушілердің уақтылы және кәсіби әрекеттері өрттің одан әрі таралуының алдын алуға және оқиғаның салдарын барынша азайтуға мүмкіндік берді. Дәл қазіргі уақытта от оқшауланды".

Өрт, Астана, үш қабатты ғимарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 11:40

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Сондай-ақ зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түспегені де нақтыланады.

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін Астанада алапат өрт болып жатқаны хабарланған. Өртті сөндіруге ТЖД-ның жеке құрамасының 100 адамы мен 24 техникасы жұмылдырылды

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада алапат өрт болып жатыр
10:47, Бүгін
Астанада алапат өрт болып жатыр
Алматыда отқа оранған екіқабатты ғимараттағы өрт сөндірілді
10:13, 29 маусым 2024
Алматыда отқа оранған екіқабатты ғимараттағы өрт сөндірілді
Алматының Алатау ауданында үш қабатты ғимараттағы ірі өрт сөндіріліп жатыр
15:00, 01 қыркүйек 2025
Алматының Алатау ауданында үш қабатты ғимараттағы ірі өрт сөндіріліп жатыр
