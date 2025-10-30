#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Оқиғалар

15-қабаттан секірмек болды: Құтқаршулардың жанқиярлығының арқасында қазақстандық әйел аман қалды

Пожарная часть Астаны, пожарная часть в Астане, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 16:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Елордалық құтқарушылар 2025 жылғы 30 қазанда қайғылы жағдайдың алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, елордалық ТЖД "112" қызметінің пультіне Байқоңыр ауданында, Ш.Иманбаева көшесінде, 15-қабат деңгейінде парапеттің шетінде адам тұр деген хабар келіп түскен.

Оқиға орнына жедел жеткен ТЖД қызметкерлері батыл әрекет ете отырып, көрші пәтер арқылы қауіпті биіктікке шығып, бойжеткенді ойсыз қадамнан бас тартуға көндіруге тырысып, келіссөздер жүргізген.

"Осы уақытта құтқарушылардың тағы бір тобы кез-келген уақытта көмекке келуге дайын болып, автосатының көмегімен көтерілді. Құтқарушылардың кәсібилігі, шыдамдылығы мен жанқиярлығы 1999 жылы туған әйелді парапеттен алып тастауға және қауіпсіз жерге жеткізуге мүмкіндік берді",- делінген ақпаратта.

Осылайша, ТЖМ қызметкерлерінің үйлестірілген әрекеттерінің арқасында ықтимал қайғылы жағдайдың алды алынды.

Бұл ретте, оқиға куәгерлері құтқарушылардың жанқиярлығына тәнті болып, алғыстарын жаудырды.

Бұған дейін Алматыда ірі көлемдегі контрабанда ашылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Арман Мырсәбит бокстан жасөспірімдер Азиадасында күміс жүлдеге ие болды
18:30, Бүгін
Арман Мырсәбит бокстан жасөспірімдер Азиадасында күміс жүлдеге ие болды
Астанада ер адам көпқабатты үйдің төбесіне көтеріліп, секірмек болды
18:45, 26 тамыз 2025
Астанада ер адам көпқабатты үйдің төбесіне көтеріліп, секірмек болды
Астанада балаларымен бірге терезеден секірмек болған әйел құтқарылды
09:12, 11 тамыз 2023
Астанада балаларымен бірге терезеден секірмек болған әйел құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: