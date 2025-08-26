Астанада ер адам көпқабатты үйдің төбесіне көтеріліп, секірмек болды
Астанада полиция қызметкерлері қайғылы жағдайдың алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
54 жастағы ер адам көпқабатты үйдің төбесіне көтеріліп, төмен секірмек болған.
Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері Олжас Байсариев пен Мәди Раев шұғыл әрекет етіп, төбеге көтерілді де, ер адамды қауіпті жерден тартып алып, балконнан түсірді.
Ер адам аман қалып, келген жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
Еске салайық, бұған дейін Атырауда полицейлер көпірден секірмек болған ер адамды дер кезінде ұстап қалған еді.
