Әлем

Таиландта әйел 25-қабаттан құлап аман қалды

30.12.2025 21:12
Таиландта әйел күйеуімен жанжалдасқан соң тұрғын үй кешенінің 25-қабатынан құлап, аман қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Thaiger басылымының жазуынша, оқиға Паттайя қаласында таңғы уақытта болған. Қауіп-қатерге түскен әйелді көршілер шақырып, оның биік жерден құлағанын хабарлаған.

Шұғыл қызмет қызметкерлері жеткенде 26 жастағы зардап шеккен әйелді бассейннің шетінен тапқан. Әйел тірі болып шыққан, алайда ауыр жарақат алған.

Зардап шеккен әйелді жедел түрде ауруханаға жеткізгенде оның жағдайы аса ауыр болған.

Көршілерінің айтуынша, әйелдің есімі Альварадо. Ол 25-қабатта шетелдік күйеуімен тұрған, күйеуінің аты-жөні мен азаматтығы белгісіз. Оқиғаға дейін екеуі жанжалдасып қалған, оны көрші пәтерлердің тұрғындары естіген. Полиция Альварадоның терезеден өздігінен құлағанын немесе күйеуі оны құлауға итермелегенін анықтауға тырысып жатыр.

Құтқарушылардың айтуынша, әйелдің тірі қалуына екпіні күшті жел де ықпал еткен, ол оны сәл көтеріп, құлауды жеңілдеткен. Зардап шеккен әйелдің күйеуі оқиға толық анықталғанға дейін уақытша қамалды.

Айдос Қали
