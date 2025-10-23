#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Алматыда тоғызыншы қабаттан құлаған қыз аман қалды

Алматыда тоғызыншы қабаттан құлаған қыз аман қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 17:15 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 18 жастағы қыз тұрғын үй кешендерінің бірінің тоғызыншы қабатынан құлап, аман қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын құқық қорғау органдары анықтап жатыр.

"Жетісу аудандық полиция басқармасы өзін-өзі өлтіруге оқталу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның себебі мен мән-жайы анықталып жатыр", - деп хабарлады қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Науқасты жедел медициналық жәрдем бригадасы Жедел шұғыл көмек көрсету қалалық ауруханасына жеткізді.

Алматы қоғамдық денсаулық басқармасының хабарлауынша, ауруханаға түскеннен кейін оған шұғыл хирургиялық көмек көрсетілді.


"Қазір науқас анестезиология, реанимация және интенсивті терапия бөлімінде, онда реанимациялық және қарсы шоктық шаралардың толық кешені жүргізіліп жатыр", - деп хабарлады ведомство.

Науқастың жағдайы әлі де аса ауыр деп бағаланып отыр

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты: облыс әкімі аман қалғандармен кездесті
20:11, Бүгін
Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты: облыс әкімі аман қалғандармен кездесті
Алматыда 19 жастағы қыз тоғызыншы қабаттан құлап, мерт болды
09:57, 28 наурыз 2025
Алматыда 19 жастағы қыз тоғызыншы қабаттан құлап, мерт болды
Қарағандыда бойжеткен төртінші қабаттағы пәтерінің терезінен құлады
13:47, 25 маусым 2023
Қарағандыда бойжеткен төртінші қабаттағы пәтерінің терезінен құлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: