Қоғам

Нөсер, найзағай мен бұршақ: синоптиктер 15 қыркүйектегі ауа райына болжам ұсынды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 16:13 Фото: zakon.kz
"Қазгидромет" 2025 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, республиканың батысында, солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін. Түнде Маңғыстау облысында нөсер жауады.

Қазақстанның қалған өңірлерінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанған.

Ел аумағында желдің күшейеді, түнде және таңертең тұман түседі.

Түнде Шығыста, Абай облысының орталығында, Ақмола облысының батысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде, Қарағанды облысының солтүстігі мен шығысында, Павлодар облысының батысы мен солтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында -1…-3°С үсік жүреді.

Түнде Қостанай облысының шығысында топырақ бетінде -1°С үсік күтіледі.

Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының шығысында, Атырау облысының батысында, Ақтөбе облысының батысы мен орталығында, Маңғыстау облысының оңтүстігі мен шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Алматы, Түркістан, Қызылорда, Атырау, Жамбыл облыстарында, Жетісу облысында, Ұлытау облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-батысы, солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.

Айдос Қали
