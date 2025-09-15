#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды

Алматының Әуезов ауданының 8-шағынауданында, Алтынсарин көшесінің бойындағы №37 үйдің жанында бұрын бос тұрған жер абаттандырылды. Бұл туралы аудан әкімдігі хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 10:01 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Әуезов ауданының 8-шағынауданында, Алтынсарин көшесінің бойындағы №37 үйдің жанында бұрын бос тұрған жер абаттандырылды. Бұл туралы аудан әкімдігі хабарлады.

Жоба "Сұлтан құрылыс" ЖШС мердігер ұйымы арқылы 2025 жылғы "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында жүзеге асты.

Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде бос жатқан аумақта тұрғындардың серуендеуіне және демалуына арналған жаңа сквер салынды.

Абаттандыру барысында жаңа асфальт және жаяу жүргінші жолы төселіп, 27 заманауи шам, шағын сәулеттік нысандар орнатылды. Оның қатарында орындықтар, 16 метрлік орындық және әткеншекті пергола бар. Жасыл желек үшін 180-нен астам ағаш пен бұта отырғызылды, 110 шаршы метрлік альпілік төбе, көгал мен жасыл шарбақ жасалды. Өсімдіктерге күтім жасау үшін автоматты суару жүйесі орнатылды.


"Бұл сквер – тұрғындар бастамасы мен мемлекеттің қолдауының арқасында бос аумақтардың жайлы қоғамдық кеңістікке айналып жатқанын көрсететін жарқын мысал", – деді аудан әкімдігінде.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Бір шақырымнан асады": Сауд Арабиясы әлемдегі ең биік ғимаратты салып жатыр
11:09, Бүгін
"Бір шақырымнан асады": Сауд Арабиясы әлемдегі ең биік ғимаратты салып жатыр
Қазақстан, Қырғызстан және Ресей құқық қорғаушыларының арнайы операциясы: күдікті Бішкекте ұсталды
13:36, 12 қыркүйек 2025
Қазақстан, Қырғызстан және Ресей құқық қорғаушыларының арнайы операциясы: күдікті Бішкекте ұсталды
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
21:33, 11 қыркүйек 2025
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: