Қоғам

Қазақстанда ақылы жолдарда ақауы бар учаскелер үшін төлем алынбайды

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда ақылы жолдарды пайдаланушыларға жақсы жаңалық жетті – бүгіннен бастап ақауы бар учаскелер үшін ақы төлеуден босатылады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл туралы ҚР Көлік министрлігінің Telegram-арнасында белгілі болды:

"2025 жылғы 15 қыркүйектен бастап республикалық маңызы бар ақылы автожолдарда төлем тәртібі өзгерді. Ел бойынша жалпы 27 ақылы учаске жұмыс істейді. Енді жүргізушілер қауіпсіз әрі жайлы қозғалысқа кедергі келтіретін ақауы бар километрлер үшін ақы төлемейді".

Мысалы, егер 100 шақырымдық жол учаскесінің 5 шақырымы ақаулы деп танылса, жүргізушілер тек қалған 95 шақырымы үшін ғана төлейді.

Ақау анықталған сәттен бастап ақы алу автоматты түрде тоқтатылады және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ғана қайта іске қосылады.

Ұлттық оператор жолдардың жағдайын үнемі өлшеулер мен тексерулер арқылы қадағалап отырады. Жүргізушілер де тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 нөміріне хабарласып, мәселе жайлы хабарлай алады. Өтініштер бірден қабылданып, төлемді қайта есептеу немесе қайтару автоматты түрде жүзеге асырылады.

"Жаңа ереже республикалық және халықаралық маңызы бар барлық ақылы жолдарға қолданылады. Бұл барлық жүргізушілер үшін ашықтық пен тең жағдайды қамтамасыз етеді". ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

Айта кетейік, Қазақстан Көлік министрлігінің ақылы жолдардағы ақауы бар учаскелер үшін төлемді алып тастауға ниетті екені 2025 жылғы 28 мамырда белгілі болған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
