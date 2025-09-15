#Қазақстан
Қоғам

4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 13:10 Фото: freepik
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылғы 15 қыркүйекте кезекті қызықты ақпаратпен бөлісті. Белгілі болғандай, жыл басынан бері 237 мыңнан астам адам жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен 237,3 мың адам қамтылды, 529,6 мың қазақстандық жұмысқа орналастырылды.

Ведомство мәліметінше, субсидияланатын жұмыс орындарына мансап орталықтары арқылы 137 мың адам жіберілді, оның ішінде жұмыспен қамтылды:

  • әлеуметтік жұмыс орындарында 12 мың адам,
  • жастар практикасында 12,6 мың адам,
  • қоғамдық жұмыстарда 92,8 мың адам,
  • "Күміс жас" жобасы аясында 15,9 мың адам,
  • "Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша 3,5 мың адам,
  • "Ұрпақтар келісімшарты" жобасы шеңберінде 171 адам.

Сондай-ақ, еңбек нарығындағы сұранысқа ие дағдылар бойынша онлайн оқытумен 51,1 мың жұмыссыз қамтылды, оның ішінде 47,6 мыңы оқуды аяқтады.

Жұмыс берушілердің өтініші бойынша кәсіптік оқытуға 4 892 адам жіберілді, оның ішінде 1 114 адам оқуды аяқтады. Оқуды аяқтағаннан кейін 375 адам жұмысқа орналасты.

Бұдан басқа, қызмет саласын таңдау мақсатында кәсіптік орталықтарда 261,9 мың адам әлеуметтік кәсіптік бағдарлаудан өтіп, кеңес беру қызметтерін алды.

"Азаматтарды жұмысқа орналастыру бірнеше бағыт бойынша жүзеге асырылатынын және шын мәнінде жұмысқа орналасқандығы олар үшін міндетті зейнетақы жарналарының аударылуымен расталатынын атап өткен жөн",- делінген ақпаратта.

Мәселен, 2025 жылғы 1 қыркүйекте 529,6 мың адам жұмысқа орналастырылды, оның ішінде:

  • халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары шеңберінде – 137 мың адам;
  • Электрондық еңбек биржасында жұмыс берушілер орналастырған бос бос орындарға – 108,7 мың адам;
  • Мемлекет басшысының "10 мың тұрғынға 100 жұмыс орны" бастамасы шеңберінде – 263,9 мың адам;
  • орталық мемлекеттік органдар іске асыратын жобалар шеңберінде – 20 мың адам.

Сонымен қатар, 2025 жылы халықтың әлеуметтік осал санаттарына жаңа бизнес-бастамаларды жүзеге асыру үшін 400 АЕК-ке дейін (1 572 800 теңге) 9 мың грант беру көзделген.

2025 жылғы 1 қыркүйекте республика бойынша 4 287 грант берілді.

Бұған дейін Қазақстанда қандай мамандықтар сұранысқа ие және қай жерде көп жалақы төлейтіндігін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
