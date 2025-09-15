Вице-министр ұйықтамай жолға шығатын такси жүргізушілерін сынады
2025 жылғы 15 қыркүйекте Үкімет отырысында ішкі істер вице-министрі Игорь Лепеха кейбір такси жүргізушілерін сынға алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Игорь Лепеха заңсыз тасымалдаушыларға қатысты шараларды қатаңдату қажет екенін атап өтті.
"Бұл – өте өзекті проблема. Көп адам қаза табатын ірі жол апаттарының бәрі дәл осыларға байланысты. Пайда қуып, интернет-такси жүргізушілері ұйықтамай, демалмай жолға шығады. Медициналық тексеруден өтпейді, көліктің техникалық жағдайы да қаралмайды. Сөйтіп адамдардың өміріне қауіп төндіреді. Әсіресе демалыс маусымында, мереке күндері рейстер жетіспегенде олар ерекше сұранысқа ие болады", - деді ол.
Оның айтуынша, 2025 жылдан бастап интернет-агрегаторларға тасымалдау талаптарының сақталуын бақылау жүктелген.
Олар мыналарға жол бермеуге тиіс:
- оң рөлді және екі есікті көліктерге;
- жүргізуші куәлігі жоқ адамдарға.
"Алайда заң талабы сақталмай отыр: тасымалдаушылар қосымшаларда басқа көліктерді тіркеп, қызметті жүргізуші куәлігі жоқ адамдар немесе оң рөлді шағын автобустар арқылы көрсетіп отыр. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін полицияға мемлекеттік органдар мен интернет-агрегатордың ақпараттық жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету қажет", - деді Игорь Лепеха.
Бұған дейін ол Көлік министрлігін еліміздегі жолдарда орташа жылдамдықты бақылау жүйесін енгізуді жеделдетуге шақырған еді. Оның пайымдауынша, бұл шара жол апаттарынан болатын өлім-жітімді азайтуға мүмкіндік береді.
