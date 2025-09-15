#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Қазақстанда биыл 16,6 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды

Қазақстанда биыл 16,6 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 17:20 Сурет: gov.kz
2025 жылғы 15 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха Қазақстан жолдарындағы жағдай туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Игорь Лепеханың айтуынша, жол-көлік апаттарына бірнеше фактор әсер етеді. Ең бастысы – көлік жүргізудегі тәртіптің төмендігі.

"Жол апаттарының 90%-ы жүргізушілердің кінәсінен болады. Біз жыл сайын 13 млн жол қозғалысы ережесін бұзу дерегінің жолын кесеміз. Осы жылдың басынан бері 16 600 мас жүргізуші ұсталды", - деді ол.

Полицейлерге дрондар да көмектесіп жатыр: олардың көмегімен бүгінге дейін 3 мыңнан астам құқықбұзушылық анықталған.

Еске салайық, 2025 жылғы 11 қыркүйекте Маңғыстау облысында шағын автобус аударылып, 10 адам қаза тапты. Ал 14 қыркүйекте Жетісу облысында қарсы жолаққа шыққан көліктің кесірінен үш автокөлік соқтығысып, тағы 10 адам опат болды. Қарағанды облысында да қарсы жолаққа шыққан көлік апатынан бес адамның өмірі қиылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бірнеше күнде 25 адам өлімі: ІІМ маңызды үндеу жасады
13:19, Бүгін
Бірнеше күнде 25 адам өлімі: ІІМ маңызды үндеу жасады
Қарағандыда полиция заңсыз жолаушылар тасымалының алдын алуда
16:52, 13 қыркүйек 2025
Қарағандыда полиция заңсыз жолаушылар тасымалының алдын алуда
Маңғыстаудағы жол апаты: Денсаулық сақтау министрлігі тірі қалғандардың жағдай туралы мәлімдеме жасады
16:29, 13 қыркүйек 2025
Маңғыстаудағы жол апаты: Денсаулық сақтау министрлігі тірі қалғандардың жағдай туралы мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: