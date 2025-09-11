#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Қоғам

Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 15:28 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда электрсамокаттарды пайдалану ережелерін қатаңдату мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха 2025 жылғы 11 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, қазіргі заңнамадағы олқылықтар полицияға самокат мінушілердің әрекеттеріне әрдайым тиісті деңгейде жауап беруге мүмкіндік бермей отыр.

"Қазір осы маусым аясында депутаттық түзетулер енгізілетін болады. Олар заңнамадағы олқылықтарды реттеп, ережелерді самокат жүргізушілеріне де, полицейлерге де, қалған азаматтарға да түсінікті етеді. Әзірге толық айтып бере алмаймын", – деді ол.

Сонымен қатар, Лепеха нөмірлер енгізу мәселесі де қаралатынын айтты.

"Нөмірлер – талқыланып жатыр, бірақ ол мемлекеттік тіркеу болмайды… Естеріңізде болса, кикшерингілік компаниялар парктер мен тротуарларда жылдамдықты өздері шектейміз деп уәде берген, алайда, өкінішке қарай, ешқайсысы оны орындамады. Сондықтан қазір депутаттармен жұмыс тобы аясында қосымша шаралар енгізілмек. Өз еркімен жасағысы келмесе, заң жүзінде шектеу енгізуге тура келеді", – деп түйіндеді Игорь Лепеха.

Айта кетейік, 2025 жылғы 9 қыркүйекте премьер-министр Олжас Бектенов ІІМ-ге электрсамокаттар мен өзге де жеке мобильділік құралдарын пайдалану мәселелерін реттейтін заңнамалық түзетулерді жедел түрде аяқтауды тапсырған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
15:08, Бүгін
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
14:49, Бүгін
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
Павлодарда отбасылық жанжалқой қоғамдық жұмысқа тартылды
14:27, Бүгін
Павлодарда отбасылық жанжалқой қоғамдық жұмысқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: