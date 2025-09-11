#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Оқиғалар

Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 20:06 Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында 11 қыркүйекте жолаушылар тасымалдаған шағын автобус апатқа ұшырап, ірі жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат Қарақия ауданының Сенек ауылынан 90 шақырым жерде орналасқан автожолда болған. Алдын ала мәлімет бойынша, Toyota Hiace жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, автобус жол шетіндегі сайға аударылып кеткен.

Көлік ішінде жолаушылар болған. Оқиға салдарынан сегіз адам оқиға орнында, тағы екі адам ауруханаға барар жолда көз жұмды. Жүргізуші мен екі жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді.

Жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, апаттың себебі мен мән-жайын анықтау үшін тиісті сараптамалар тағайындалды.

Полиция департаменті қаза болғандардың отбасыларына қайғыра көңіл айтып, жүргізушілерді жол жүру ережелері мен жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
20:57, Бүгін
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
17:21, Бүгін
Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты
17:08, Бүгін
Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: