Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
Апат Қарақия ауданының Сенек ауылынан 90 шақырым жерде орналасқан автожолда болған. Алдын ала мәлімет бойынша, Toyota Hiace жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, автобус жол шетіндегі сайға аударылып кеткен.
Көлік ішінде жолаушылар болған. Оқиға салдарынан сегіз адам оқиға орнында, тағы екі адам ауруханаға барар жолда көз жұмды. Жүргізуші мен екі жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді.
Жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, апаттың себебі мен мән-жайын анықтау үшін тиісті сараптамалар тағайындалды.
Полиция департаменті қаза болғандардың отбасыларына қайғыра көңіл айтып, жүргізушілерді жол жүру ережелері мен жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.