Алматы облысында қоқыс полигоны әлі өртеніп жатыр: оқиға орнынан кадрлар
Алматы облысында 15 қыркүйек таңертеңнен бастап Али ауылы, Алатау қаласының маңындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында алапат өртті сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Zakon.kz оқиға орнынан кадрлар жариялады.
ТЖМ мәліметінше, зардап шеккендер жоқ. Қазір аумақта жер рекультивациясы жасалып, топырақ төгіліп және өрт ошақтарын сөндіру жұмыстары жүріп жатыр.
Өртті сөндіруге ТЖД күштері мен құралдары, жергілікті атқарушы органдар және полиция департаменті жұмылдырылған.
Қиын жағдайға байланысты құтқарушылар автонасосты жеңқұбырлы көлікті пайдаланып, суды үздіксіз жеткізуді ұйымдастырды.
Су тікелей Тереңқара өзенінен алынып, тұрақты қысымды қамтамасыз етіп, жалыны бар ошақтарға бағытталып жатыр.
Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Алматы облысында қоқыс полигоны өртеніп жатқанын хабарлаған едік.
