Алматы облысында қоқыс полигоны өртенді
Сурет: Zakon.kz
15 қыркүйек күні таңертең Алматы облысында қоқыс полигоны өртенді. Zakon.kz арнайы тілшісі оқиға орнынан түсірілген кадрларды жариялады.
Кадрлардан көрінгендей, өрттен шыққан түтін бірнеше шақырымға дейін Алматы облысына тарап кеткен. Бұл қою қара түтін анық байқалады.
Сурет: Zakon.kz
Айналада қатты күйік иісі сезілуде.
Жақында ғана жауған жаңбыр мен салқын ауа райына қарамастан өрт шыққан.
Сурет: Zakon.kz
Бұған дейін Шымкентте автокөлік өртеніп, жарылғаны, салдарынан бір адамның зардап шеккені хабарланған еді.
