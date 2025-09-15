#Қазақстан
Оқиғалар

Алматы облысында қоқыс полигоны өртенді

Алматы облысында қоқыс полигоны өртенді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 08:47 Сурет: Zakon.kz
15 қыркүйек күні таңертең Алматы облысында қоқыс полигоны өртенді. Zakon.kz арнайы тілшісі оқиға орнынан түсірілген кадрларды жариялады.

Кадрлардан көрінгендей, өрттен шыққан түтін бірнеше шақырымға дейін Алматы облысына тарап кеткен. Бұл қою қара түтін анық байқалады.

Сурет: Zakon.kz

Айналада қатты күйік иісі сезілуде.

Жақында ғана жауған жаңбыр мен салқын ауа райына қарамастан өрт шыққан.

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін Шымкентте автокөлік өртеніп, жарылғаны, салдарынан бір адамның зардап шеккені хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
14:57, 13 қыркүйек 2025
14:57, 13 қыркүйек 2025
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
Мәжіліс депутаттары экологиялық жобаларға инвестиция тарту мәселесін көтерді
21:31, 12 қыркүйек 2025
21:31, 12 қыркүйек 2025
Мәжіліс депутаттары экологиялық жобаларға инвестиция тарту мәселесін көтерді
Алматы әкімі Мемлекет басшысының Жолдауы аясында қаланың даму басымдықтарын белгіледі
20:12, 12 қыркүйек 2025
20:12, 12 қыркүйек 2025
Алматы әкімі Мемлекет басшысының Жолдауы аясында қаланың даму басымдықтарын белгіледі
