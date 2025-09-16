#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Танымал суретші Ләззат Шайкежанова өмірден өтті

Танымал суретші Ләззат Шайкежанова өмірден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 10:31 Сурет: pixabay
Қарағандыда бүкіл әлемге танымал, белгілі суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Ләззат Шайкежанова өмірден озды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзінің қиын өмір жолына қарамастан жас суретші өнер жолын бір сәтке де тоқтатпаған. Оның сырға толы, қайталанас картиналары елімізде ғана емес шет елдерде де танымал.

Ляка – суретшінің шығармашылықтағы псевдонимі. Ол өнерді, туған Қарағандысын, жануарларды және өмірді ерекше жақсы көрген.

Сурет: Қарағанды Суретшілер одағы

"Суретшімен қоштасу рәсімі 17 қыркүйекте Қарағанды қаласындағы Әнет баба атындағы Орталық мешітте өтеді", – деп хабарлады "5 арна" өзінің Instagram парақшасында.

Сурет: Қарағанды Суретшілер одағы


Бұған дейін Чарли Керктің өліміне қатысты жаңа мәліметтер пайда болғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
