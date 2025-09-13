Чарли Керктің өліміне қатысты жаңа мәліметтер пайда болды
Баспасөз мәслихаты барысында ол полицейлердің қылмысқа дейін бір күн бұрын университет кампусы маңындағы орманда сүлгіге оралған Mauser 98k маркалы винтовканы тапқанын айтты. Жақын маңнан гравировкасы бар гильзалар да табылған. Олардың бетінде: Bella Ciao, "Получи, фашист" және "Егер мұны оқып жатсаң – сен гей, лол" деген жазулар болған.
Анықталғандай, Тайлер Робинсон қамауға алынған кезде видеобақылау камераларындағы жазбада киген киімімен бірдей киінген: ұзын жеңі бар қара футболка, онда америкалық тудың бейнесі бар, қара көзілдірік, Adidas кепкасы, джинсы шалбар және Converse кедысы.
Робинсонның туыстары соңғы уақытта оның саясатқа көбірек қызығушылық танытып, Чарли Керкті жиі сынға алғанын айтқан.
Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады. Көп ұзамай, күдікті де анықталды, ол небәрі 22 жастағы бозбала.