#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Әлем

Чарли Керктің өліміне қатысты жаңа мәліметтер пайда болды

Чарли Керктің өліміне қатысты жаңа мәліметтер пайда болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 10:57 Сурет: wikipedia/Чарли Кирк
АҚШ-тың Юта штатының губернаторы Спенсер Кокс саяси белсенді Чарли Керкті өлтірді деп күдікке ілінген адамның қылмыс жасамас бұрын көршісіне Discord желісі арқылы бұталардың арасына жасырылған мылтықты қайта жасыратынын айтқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Баспасөз мәслихаты барысында ол полицейлердің қылмысқа дейін бір күн бұрын университет кампусы маңындағы орманда сүлгіге оралған Mauser 98k маркалы винтовканы тапқанын айтты. Жақын маңнан гравировкасы бар гильзалар да табылған. Олардың бетінде: Bella Ciao, "Получи, фашист" және "Егер мұны оқып жатсаң – сен гей, лол" деген жазулар болған.

Анықталғандай, Тайлер Робинсон қамауға алынған кезде видеобақылау камераларындағы жазбада киген киімімен бірдей киінген: ұзын жеңі бар қара футболка, онда америкалық тудың бейнесі бар, қара көзілдірік, Adidas кепкасы, джинсы шалбар және Converse кедысы.

Робинсонның туыстары соңғы уақытта оның саясатқа көбірек қызығушылық танытып, Чарли Керкті жиі сынға алғанын айтқан.

Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады. Көп ұзамай, күдікті де анықталды, ол небәрі 22 жастағы бозбала.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топқа мүше қырғызстандық азамат ұсталды
11:13, Бүгін
Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топқа мүше қырғызстандық азамат ұсталды
Павлодар облысының прокуратура қызметкері алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
10:33, Бүгін
Павлодар облысының прокуратура қызметкері алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
Британ түрмесінің қызметкері сотталушымен жақын араласқаны үшін ұзақ мерзімге түрмеге тоғытылуы мүмкін
10:09, Бүгін
Британ түрмесінің қызметкері сотталушымен жақын араласқаны үшін ұзақ мерзімге түрмеге тоғытылуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: