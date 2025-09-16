#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі науқастарға арналған тегін дәрілер тізімін жаңартты

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 12:02 Фото: pexels
ҚР Денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 10 қыркүйектегі бұйрығымен белгілі бір аурулары (жағдайлары) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және жеңілдетілген амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізіміне өзгерістер енгізді.

Атап айтқанда, тізім жаңа редакцияда ұсынылды.

Оған енгізілгендер:

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттар (41 ауру бойынша):

  • Қан айналымы жүйесінің аурулары
  • Тыныс алу мүшелерінің аурулары
  • Тері және теріасты шелмай қабатының аурулары
  • Ас қорыту жүйесінің аурулары
  • Қан және қан түзуші ағзалар аурулары және иммундық механизмге қатысты жекелеген бұзылыстар
  • Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану бұзылыстары және зат алмасу бұзылыстары
  • Тірек-қимыл аппараты және дәнекер тіннің аурулары
  • Жүйке жүйесінің аурулары
  • Психикалық және мінез-құлықтық бұзылыстар
  • Жекелеген жұқпалы және паразиттік аурулар
  • Жаңа түзілімдер
  • Паллиативтік көмек
  • Ағзалар мен тіндерді трансплантациядан кейінгі жағдайлар.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі медициналық бұйымдар мен арнайы емдік өнімдер:

  • Паллиативтік көмек
  • Зат алмасу бұзылыстары
  • Тері және теріасты шелмай қабатының аурулары
  • Ерте жасанды немесе аралас тамақтандыру.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі ересектерге арналған дәрілік заттар:

  • Қан айналымы жүйесінің аурулары
  • Тыныс алу мүшелерінің аурулары
  • Эндокриндік жүйе аурулары (қант және қантсыз диабет қоса алғанда)
  • Қан және қан түзуші ағзалар аурулары және иммундық механизмге қатысты жекелеген бұзылыстар
  • Тірек-қимыл аппараты және дәнекер тіннің аурулары
  • Жүйке жүйесінің аурулары
  • Көз және есту мүшелерінің аурулары (глаукома)
  • Тері және теріасты шелмай қабатының аурулары
  • Несеп-жыныс жүйесінің аурулары.

Ересектерге арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық бұйымдар:

  • Эндокриндік жүйе аурулары (қант диабеті):
  • Шприц-қаламға арналған инелер
  • Зәрдегі кетон денелерін анықтауға арналған тест-жолақтар
  • Белгісі бар бір реттік инсулин шприцтері.

18 жасқа дейінгі балаларға арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрілік заттар:

  • Қан айналымы жүйесінің аурулары
  • Тыныс алу мүшелерінің аурулары
  • Ас қорыту жүйесінің аурулары
  • Қан және қан түзуші ағзалар аурулары және иммундық механизмге қатысты жекелеген бұзылыстар
  • Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану бұзылыстары және зат алмасу бұзылыстары
  • Зеңдік инфекциялар
  • Көру мүшелерінің аурулары
  • Тірек-қимыл аппараты және дәнекер тіннің аурулары
  • Жүйке жүйесінің аурулары
  • Несеп-жыныс жүйесінің аурулары.

18 жасқа дейінгі балаларға арналған медициналық бұйымдар (қант диабеті бойынша):

  • Шприц-қаламға арналған инелер
  • Зәрдегі кетон денелерін анықтауға арналған тест-жолақтар
  • Белгісі бар бір реттік инсулин шприцтері.

Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықдар енді БЖЗҚ-дағы қаржыны тіс еміне жұмсай алмайды - Денсаулық сақтау министрлігінің түсіндірмесі
13:10, Бүгін
Қазақстандықдар енді БЖЗҚ-дағы қаржыны тіс еміне жұмсай алмайды - Денсаулық сақтау министрлігінің түсіндірмесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: