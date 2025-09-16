#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандықдар енді БЖЗҚ-дағы қаржыны тіс еміне жұмсай алмайды - Денсаулық сақтау министрлігінің түсіндірмесі

Қазақстандықтар енді БЖЗҚ-дағы қаражатын тіс еміне қолдана алмайды - Денсаулық сақтау министрлі түсіндірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 13:10 Сурет: pexels
Зейнетақы жинақтарын мақсатсыз қолданудың көбеюіне байланысты Денсаулық сақтау министрлігі зейнетақы төлемдерін стоматологиялық қызметтерге пайдалануды алып тастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның қорытынды шешіміне байланысты, Денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылғы 15 ақпандағы "емделуге біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" бұйрыққа өзгерістер енгізеді.

"Жобада протездеу және тістерді имплантаттау сияқты стоматологиялық қызметтерге біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану жөніндегі норманы алып тастау көзделеді. Шешім медициналық құжаттарды фальсификациялау және зейнетақы жинақтарын мақсатсыз пайдаланудың көптеген жағдайларына байланысты", – делінген құжат жобасында.

Министрлік стоматологиялық қызметтерге ақы төлеуге берілген өтінімдерді талдау қорытындысы бойынша азаматтар қаражатының бір бөлігі алаяқтық схемалар арқылы бірқатар клиникалардың пайдасына шығарылғанын айтты.

Осыған байланысты, ағымдағы жылдың 15 қыркүйегінен бастап банк зейнетақы қаражатының есебінен медициналық көмектің осы түрін қаржыландыруға өтінімдерді қабылдауды тоқтатылғанын еске салды.

Отбасы Банкінің ақпараты бойынша, 2021 жылдан бастап 2025 жылғы 20 тамызға дейінгі кезеңде платформа арқылы enpf-otbasy.kz тек "стоматологиялық қызметтер" мақсаты бойынша 757 млрд теңге сомасына 795 424 транзакция жүргізілді.

Талдау көрсеткендей, 222 млрд теңгеден астам қаражат ТОП-20 стоматологиялық клиникаға жіберілді. Негізгі клиникалардың бөлігі Қазақстанның ірі қалаларында орналасқан. Аталған кезеңде Отбасы банкіне 29 797 өтінім берілді, оның 88,3% – ы немесе "стоматологиялық қызметтер"мақсаты бойынша 26 312 өтінім берілген.

"Ұсынылған өзгерістер ашықтықты арттыруға және денсаулық сақтау саласында қаражаттың мақсатты қолданылуын қамтамасыз етуге бағытталған",- деп қорытындылады ведомство.

Бұған дейін БЖЗҚ-дан 200 млрд теңгеден астам қаржы шығарылған жалған стоматология схемасының жай-жапсары ашылғанын жазғанбыз.

