БЖЗҚ-дан 200 млрд теңгеден астам қаржы шығарылды: жалған стоматология схемасының жай-жапсары ашылды
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратураның үйлестіруімен Атырау облысында ауқымды жедел-тергеу іс-шараларын жүргізуде.
Атап айтқанда, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан" қаражатты заңсыз шешіп алуға жәрдем көрсеткен 5 қылмыстық топтың әрекеті әшкерленді.
Ол үшін ұйымдастырушылар жалған құжаттарды рәсімдеу арқылы елдің әр өңірінде (Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау және басқа қалаларда) орналасқандай етіп 30-дан астам стоматологиялық клиникаларды пайдаланған.
Шын мәнінде, бұл медицина ұйымдары тек қағаз жүзінде болған, халыққа ешқандай қызмет көрсетпеген. Олардың ғимараттары да, жабдықтары да, білікті қызметкерлері де болмаған. Клиникалардың басшылары мен құрылтайшыларының медициналық білімі де жоқ.
Жалған медициналық құжаттарды рәсімдегені үшін күдіктілер азаматтардың алған қаражатынан 10%-дан 20%-ға дейін заңсыз сыйақы ұстап отырған.
Жиналған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру үшін қылмыстық топтар 226 "дропперді" пайдаланған.
Жалпы, 200 млрд теңгеден астам қаржы айналымнан шығарылған.
Зейнетақы салымшыларының ақшасына күдіктілер 15 қымбат автокөлік (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) – жалпы құны 600 млн теңгеден астам – сондай-ақ зергерлік бұйымдар, коммерциялық нысандар, пәтерлер мен жер телімдерін сатып алған.
Қылмыстық жолмен табылған мүлікті іздестіру жалғасуда.
Қазіргі уақытта 59 тінту жұмысы жүргізілді. 10 адамға қатысты бұлтартпау шарасы қолданылады.
Сонымен бірге хабарлаймыз: тергеу барысында тек зейнетақы активтерін заңсыз шығару схемасын ұйымдастырушылардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.
Өзінің жинақталған зейнетақы қаражатын алған азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Сондай-ақ, ұсталғандардың қорғану құқығы бұзылып жатыр деген мәліметтер шындыққа жанаспайтынын хабарлаймыз. Барлық процессуалдық әрекеттер қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілуде. Әр күдіктінің адвокаттарымен байланысы шектелмеген.
ҚМА қызметкерлерінің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда, адвокаттар мен күдіктілер сотқа немесе прокуратура органдарына шағымдана алады.
Осыған байланысты, БАҚ өкілдерін тексерілмеген деректерді жариялаудан бас тартып, тек ресми ақпаратқа сүйенуге шақырамыз.