#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

БЖЗҚ-дан ұрланған ақшаға 15 элиталық көлік пен қымбат бұйымдар алынған

БЖЗҚ ақшасына 600 млн теңгенің элиталық көліктері алынғаны әшкереленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 11:30 Сурет: Instagram/afm_rk
Zakon.kz хабарлағандай, 2025 жылғы 22 қыркүйекте Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Атырау облысында әшкереленген зейнетақы жинақтарын заңсыз шығару бойынша ауқымды схемаларға қатысты бейнематериал жариялады.

Instagram желісінде жарияланған кадрларда ҚМА БЖЗҚ-дан заңсыз шығарылған ақшаға алынған элиталық автокөліктерді көрсетті.

Олардың ішінде:

  • Mercedes-Benz G63
  • BMW XM 50e
  • BMW X7
  • Cadillac Escalade
  • BMW 7 Series
  • Mercedes-Benz GLS 450
  • Porsche Taycan
  • BMW X5
  • Toyota Land Cruiser 200
  • Lexus ES 300h және басқалары бар.

ҚМА-ның мәліметінше, 200 млрд теңгеден астам қаржы жалған клиникалар мен 226 дроппер арқылы ("Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан" – Ред.) шығарылған. Салымшылардың ақшасына күдіктілер 600 млн теңгеден асатын 15 элиталық автокөлік, брендтік зергерлік бұйымдар, сондай-ақ коммерциялық нысандар, пәтерлер мен жер телімдерін сатып алған.

Агенттіктің баспасөз қызметі атап өткендей, қылмыстық жолмен алынған мүлікті іздестіру жалғасуда.

Еске сала кетейік:

11 қыркүйекте қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарын стоматологиялық қызметке пайдалана алмайтыны белгілі болды. "Отбасы банкінде" 15 қыркүйектен бастап мұндай өтініштерді қабылдау тоқтатылғанын нақтылады.

15 қыркүйекте ҚМА жалған стоматологиялық клиникалар арқылы 200 млрд теңгеден астам қаржының БЖЗҚ-дан шығарылғанын мәлімдеді.

Бұл ақшаға 600 млн теңгеден асатын 15 элиталық автокөлік, брендтік әшекейлер, коммерциялық нысандар, пәтерлер және жер телімдері алынған.

16 қыркүйекте Денсаулық сақтау министрлігі азаматтардың зейнетақы жинақтарын стоматологиялық қызметке пайдалану мәселесіне қатысты түсініктеме берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Динара Сәтжан 43 жасқа толды: тележүргізуші күйеуі мен балаларына жылы лебізін білдірді
10:21, Бүгін
Динара Сәтжан 43 жасқа толды: тележүргізуші күйеуі мен балаларына жылы лебізін білдірді
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
22:41, 19 қыркүйек 2025
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
Бортсерік депутаттан үлгі алып, анасын ұшақтағы дауыстық байланыс арқылы құттықтады
16:18, 18 қыркүйек 2025
Бортсерік депутаттан үлгі алып, анасын ұшақтағы дауыстық байланыс арқылы құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: