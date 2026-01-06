БЖЗҚ-дан 200 млрд қаржының заңсыз шығарылуы: ұсталғандардың мүлкі мен жаңа стоматологиялық клиникасы анықталды
Ведомство зейнетақы жинақтары стоматологиялық қызметтер көрсету туралы формальды шарттар жасасу және кейіннен жалған медициналық құжаттар ұсыну арқылы шығарылғанын еске салды.
Ақпарға сүйенсек, аталған көмек үшін күдіктілер алынған қаражаттың 10%-дан 20%-ға дейінгі мөлшерінде заңсыз сыйақы ұстап отырған.
"Қылмыстық схемаға 42 стоматологиялық клиника тартылған. Жалпы сомасы 200 млрд теңгеден астам қаражат шығарылған. Қылмыстық жолмен алынған табыстарға күдіктілер элиталық жылжымалы және жылжымайтын мүлік сатып алып, сондай-ақ жасыру мақсатында үшінші тұлғалардың атына рәсімдеп, жаңа стоматологиялық клиникалар ашқан",- делінген мәліметте.
Белгілі болғандай, он бір күдікті 2 ай мерзімге қамауға алынды, ал үшеуіне қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.
Сонымен қатар, жүйелі түрде заңсыз сыйақы алу үшін медициналық мекемелердің дәрігерлері дәрігерлік-консультациялық комиссиялардың (ДКК) жалған қорытындыларын берген, күдіктілерден алынған қаражаттың жалпы сомасы 30 млн теңгені құрады.
"Аталған фактілер бойынша бірқатар сотқа дейінгі тергеп-тексерулер басталды",- деп мәлімдеді ведомство.
Бұл ретте, агенттік өз зейнетақы аударымдарын алған азаматтар қылмыстық қудалау аясына түспейтіндігін атап өтті.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Бұған дейін Қазақстанда жасанды интеллект оқытушыларды даярлау жүйесіне енгізілетіндігін жазғанбыз.