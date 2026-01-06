#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

БЖЗҚ-дан 200 млрд қаржының заңсыз шығарылуы: ұсталғандардың мүлкі мен жаңа стоматологиялық клиникасы анықталды

БЖЗҚ-дан 200 млрд қаржының заңсыз шығарылуы: ұсталғандардың мүлкі мен жаңа стоматологиялық клиникасы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 12:50 Сурет: Telegram/afm_rk
2026 жылғы 6 қаңтарда ҚМА "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан азаматтардың жинақтарын заңсыз шығару деректері бойынша стоматологиялық клиникалардың басшылары мен өзге де адамдарға қатысты тергеп-тексеру жайлы тың мәліметтермен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство зейнетақы жинақтары стоматологиялық қызметтер көрсету туралы формальды шарттар жасасу және кейіннен жалған медициналық құжаттар ұсыну арқылы шығарылғанын еске салды.

Ақпарға сүйенсек, аталған көмек үшін күдіктілер алынған қаражаттың 10%-дан 20%-ға дейінгі мөлшерінде заңсыз сыйақы ұстап отырған.

"Қылмыстық схемаға 42 стоматологиялық клиника тартылған. Жалпы сомасы 200 млрд теңгеден астам қаражат шығарылған. Қылмыстық жолмен алынған табыстарға күдіктілер элиталық жылжымалы және жылжымайтын мүлік сатып алып, сондай-ақ жасыру мақсатында үшінші тұлғалардың атына рәсімдеп, жаңа стоматологиялық клиникалар ашқан",- делінген мәліметте.

Белгілі болғандай, он бір күдікті 2 ай мерзімге қамауға алынды, ал үшеуіне қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Сонымен қатар, жүйелі түрде заңсыз сыйақы алу үшін медициналық мекемелердің дәрігерлері дәрігерлік-консультациялық комиссиялардың (ДКК) жалған қорытындыларын берген, күдіктілерден алынған қаражаттың жалпы сомасы 30 млн теңгені құрады.

"Аталған фактілер бойынша бірқатар сотқа дейінгі тергеп-тексерулер басталды",- деп мәлімдеді ведомство.

Бұл ретте, агенттік өз зейнетақы аударымдарын алған азаматтар қылмыстық қудалау аясына түспейтіндігін атап өтті.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Қазақстанда жасанды интеллект оқытушыларды даярлау жүйесіне енгізілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады
15:57, Бүгін
6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады
БЖЗҚ-дан ұрланған ақшаға 15 элиталық көлік пен қымбат бұйымдар алынған
11:30, 22 қыркүйек 2025
БЖЗҚ-дан ұрланған ақшаға 15 элиталық көлік пен қымбат бұйымдар алынған
Жинақтардан айырылып қалмас үшін: БЖЗҚ қазақстандықтарға ескерту жасады
14:48, 20 желтоқсан 2024
Жинақтардан айырылып қалмас үшін: БЖЗҚ қазақстандықтарға ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: