"Ұлттық қор – балаларға" 2025 жылғы қаражат қашан түседі: мерзімдері мен толық мәлімет
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылғы 8 қаңтарда 18 жасқа толған қазақстандықтар пайдаланған қаражаттың 1 қаңтар 2026 жылғы жағдайын жариялады және 2025 жылғы қаражат қашан олардың есепшоттарына түсерін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қор мәліметінше, 2024 жылғы 1 ақпаннан бастап 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін 205 505 өтініш мақсатты жинақтарды алу үшін орындалған.
Жалпы сомасы 31,61 млн доллардан астам қаражат құзырлы операторларға аударылып, 18 жасқа толған азаматтардың банктік есепшоттарына түседі.
Оның ішінде:
- 127 445 өтініш (19,69 млн доллар) – тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында;
- 78 060 өтініш (11,92 млн доллар) – білім алу мақсатында.
Негізгі ережелер:
- 2025 жылғы мақсатты талаптар мен оған есептелген инвестициялық кіріс қатысушыларға кешіктірмей 1 ақпан 2026 жылға дейін есептеледі.
- 2008 жылы туған және 2026 жылы 18 жасқа толатын балалардың мақсатты жинақтары да сол мерзімге дейін есепшоттарына аударылады.
Сонымен қатар, бірнеше жайтты еске салу қажет:
- Мақсатты талаптардың қатысушылары – 18 жасқа толмаған қазақстандықтар, оларда мақсатты талапқа құқық бар.
- Ұлттық банк жыл сайын, әр 1 қазан күні, БЖЗҚ-ға мақсатты талаптардың жалпы сомасы, орташа инвестициялық кіріс мөлшері және бұрынғы мақсатты талаптарға есептелген инвестициялық кіріс туралы есеп жібереді.
- БЖЗҚ жыл сайын, ең кеші 20 қаңтарға дейін, 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасынан алынған ақпаратқа сүйене отырып, мақсатты талаптар қатысушыларының электрондық тізімін жасайды.
- БЖЗҚ Ұлттық банктен және электрондық тізімдегі қатысушылар саны туралы мәліметтерге сүйене отырып, әр қатысушы үшін есептік жылдағы мақсатты талап сомасын, сондай-ақ өткен есептік жыл бойынша сол мақсатты талапқа есептелген инвестициялық кірісті ақпараттық жүйеге енгізеді.
- Мақсатты талаптар, мақсатты жинақтар және мақсатты активтер доллармен есепке алынады.
