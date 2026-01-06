#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

Қазақстанда жасанды интеллект оқытушыларды даярлау жүйесіне енгізіледі

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 12:36 Фото: Zakon.kz
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 6 қаңтарда өткен Үкімет отырысында биыл Қазақстанда OpenAI компаниясымен бірлескен жобалар іске қосылып, ұлттық тестілеу жүйесіне реформа жүргізілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министр 2025 жылы Google, NVIDIA, Coursera, Huawei, OpenAI, ETS және басқа да халықаралық серіктестермен ынтымақтастық жалғастырылғанын еске салды.

"2026 жылы OpenAI компаниясымен бірлесіп оқытушылардың оқу үдерісіне жасанды интеллектті енгізуге бағытталған жоба іске қосылады. Сонымен қатар ETS ұйымымен ұлттық тестілеу жүйесін реформалау жобасы жүзеге асырылады. Президент тапсырмасына сәйкес AI-Sana бағдарламасы іске асырылып жатыр. Алғашқы кезеңде студенттерге 646 мың сертификат берілді", – деп толықтырды министр.

Саясат Нұрбектің айтуынша, қазіргі таңда студенттер жасанды интеллект негізінде 229 шешім әзірлеген.

"Екінші кезеңде 100 мың студент жасанды интеллект бойынша тереңдетілген курстардан өтеді. Бұл курстарды жасанды интеллект жөніндегі кеңес мүшесі Пол Ким әзірлеген. Іріктеу ақпан айында басталады. Үшінші кезеңде 60 мың студент индустрияның нақты қажеттіліктеріне бағытталған жеке жобаларын қалыптастырады. Төртінші кезеңде 1 500 жоба акселерациядан өтіп, нарыққа шығу деңгейіне дейін жеткізіледі", – деді министр.

Бұған дейін Жаслан Мәдиевтің мемлекеттік органдарды қазақстандықтардың деректерін қорғауды күшейтуге шақырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2027 жылдан бастап Қазақстанда ҰБТ қалай өтеді: Ғылым министрлігінің түсіндірмесі
14:51, Бүгін
2027 жылдан бастап Қазақстанда ҰБТ қалай өтеді: Ғылым министрлігінің түсіндірмесі
Қазақстанда ҰБТ-да сұрақ саны, тапсыру уақыты өзгерді
13:45, 13 қыркүйек 2023
Қазақстанда ҰБТ-да сұрақ саны, тапсыру уақыты өзгерді
Қазақстан шетелдік студенттердің елге кіруі мен жұмыс істеуін жеңілдетеді
13:26, 09 қыркүйек 2025
Қазақстан шетелдік студенттердің елге кіруі мен жұмыс істеуін жеңілдетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: