Жамбыл облысында жыл басынан бері үйден кеткен 227 жасөспірім табылды
Үйінен кетіп қалған балаларды іздеу полиция үшін ауқымды күш пен уақытты талап етеді. Қызметкерлер негізгі міндеттерінен қол үзіп, тәулік бойы іздестіру жұмыстарын жүргізуге мәжбүр болады.
Құқық қорғау органдары жасөспірімнің жүрген жерін анықтап қана қоймай, оның мұндай қадамға бару себептерін де зерттейді.
Статистикаға сүйенсек, мұндай жағдайлардың 53%-ында үйінен кеткендер — қыздар, ұлдар мұндайға сирек барады. Кейбір жасөспірімдер жыл ішінде бірнеше рет үйінен кетіп қалған.
"80 бала ата-аналарымен тұрмыстық міндеттерді орындау немесе оқуға уақыт бөлуге байланысты туындаған кикілжіңнен кейін үйінен кетіп қалған. Басқа жағдайларда себеп — отбасы мүшелерінің сенімсіздігі, түсінбеушілігі немесе немқұрайлығы. Екі бала ойынға беріліп, уақыттың қалай өткенін байқамай, үйге кеш қайтуға қорқып, қашып қалған. Тағы 10 жасөспірімнің үйден кетуі психикалық ауытқулармен байланысты болды", – деп атап өтті Жамбыл облысы ПД ЖПҚБ бастығының орынбасары Әлішер Қалышев.
Сонымен қатар кейде балалардың үйден кетуіне ата-аналардың өздерінің жауапсыз мінез-құлқы себеп болады. Олардың қатарында спирттік ішімдікті шамадан тыс пайдалану, шуылдаған қонақ шақыру немесе зорлық-зомбылық көрсету бар.
Мұндай деректер мұқият тексеріледі, ал ата-аналар өздерінің тәрбиелік міндеттерін орындамаған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Полиция қызметкерлері ата-аналарды балаларына көбірек көңіл бөліп, жиі әңгімелесуге шақырады. Баланың ішкі жан дүниесіне мән беру, достары мен қызығушылықтарын бақылау — оның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі жолы.
Уақтылы әңгімелесу мен сенімге негізделген қарым-қатынас көптеген келеңсіз жағдайдың алдын алуға мүмкіндік береді. Жасөспірімдердің үйден кетуі ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Қадағалаусыз қалған балалар теріс ықпалға түсіп, құқық бұзушылыққа баруы немесе өздері қылмыстың құрбанына айналуы ғажап емес.