Астанада БҰҰ аясында діни нысандарды қорғауға арналған алғашқы арнайы сессия өтті
Бүгін Астанада БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ Өркениеттер альянсының Жоғарғы өкілі Мигель Анхель Моратинос пен Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев діни нысандарды қорғауға арналған Арнайы сессияны ашты. Іс-шара Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлері съезінің аясында өтті.
Арнайы сессия қатысушыларын құттықтаған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы, Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлері съезі Хатшылығының жетекшісі Мәулен Әшімбаев Өркениеттер альянсының халықтар, мәдениеттер мен діндер арасындағы диалог орнатудағы маңызды миссиясына тоқталды. Ол соңғы 20 жыл бойы ұйымның экстремизмнің алдын алуға, діни кемсітушілікпен күресуге және бейбітшілік мәдениетін қалыптастыруға зор үлес қосып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ діни нысандарды қорғауға арналған Арнайы сессия – өткен жылдың қарашасында Португалияда өткен БҰҰ Өркениеттер альянсының 10-шы Ғаламдық форумының қисынды жалғасы екенін айтты.
Сурет: Сенаттың баспасөз қызметі
"Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрқашан: "Қазақстан халқы әртүрлі өркениеттер мен діндердің дәстүрлерін, сондай-ақ толеранттылық пен ашықтық рухын бойына сіңірген. Сондықтан "алуан түрліліктегі бірлік" қағидаты біз үшін басты құндылық", – деп атап өтеді. Бүкіл тарихымыз бойы түрлі діндердің ғибадатханалары мен рухани нысандары бейбіт қатар өмір сүріп, мәдени мұрамыздың ажырамас бөлігі болып келеді. Батыс пен Шығыстың тоғысқан тұсында орналасқан Қазақстан ежелден халықтарды, мәдениеттерді және діндерді байланыстыратын географиялық әрі өркениеттік көпір рөлін атқарып келеді. Бұл қасиетті орындардың барлығы халқымыздың тарихының бір бөлігі әрі баға жетпес рухани-мәдени мұра. Біз оларды сақтауға және қорғауға үлкен мән береміз", - деді Мәулен Әшімбаев өз сөзінде.
Сенат төрағасының айтуынша, Қазақстан БҰҰ Бас Ассамблеясының 2023 жылғы дінаралық диалог пен өшпенділік тілінің алдын алу жөніндегі қарарын, сондай-ақ БҰҰ-ның діни нысандарды қорғау жөніндегі іс-қимыл жоспарын қолдайды.
Ашық диалог аясында діни лидерлер мен мемлекеттік қайраткерлер діни ғибадатханалар мен құлшылық орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін келісілген тәсілдерді қалыптастырудың маңыздылығы туралы пікір алмасты. Сессия қатысушылары көптеген өңірлерде қасиетті орындарға, ғибадат нысандарына бағытталған қатерлердің артуына алаңдаушылық білдірді. Вандализм актілерінің, қасиетті орындарды қорлаудың және діни төзбеушілік негізінде жасалған зорлық-зомбылықтың көбейгені атап өтілді. Бұл халықаралық қауымдастықтың жедел әрі үйлестірілген әрекетін қажет етеді. Осыған байланысты діни ұйымдар, мемлекеттер мен халықаралық құрылымдар арасындағы жаһандық әріптестікті нығайтуға және киелі орындарды қорғаудың тұрақты құқықтық және институционалдық тетіктерін әзірлеуге бірыңғай үндеу жасалды.
Сурет: Сенаттың баспасөз қызметі
Қатысушылардың пікірінше, киелі орындарды қорғау – бүкіл әлем қауымдастығының ортақ жауапкершілігі, ал Съезд толеранттылық пен өзара құрмет идеяларын ілгерілету үшін рухани және саяси лидерлердің күш біріктіруіне мүмкіндік беретін бірегей алаң болып табылады.
Өз кезегінде БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ Өркениеттер альянсының Жоғарғы өкілі Мигель Анхель Моратинос Қазақстанның жаһандық деңгейде бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында атқарып отырған қадамдарын жоғары бағалады. Сондай-ақ ол осы бағыттағы бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді.
Арнайы сессия аясында Мигель Анхель Моратинос жетекшілігімен әзірленген БҰҰ-ның діни нысандарды қорғау жөніндегі Іс-қимыл жоспары таныстырылды. Құжатта құлшылық орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, діндарларды қорғау, құқықтық тетіктерді нығайту және өзара құрмет пен ынтымақтастықтың жаһандық құндылықтарын ілгерілетуге бағытталған нақты шаралар қамтылған.
Сол күні Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлері съезі Хатшылығының жетекшісі Мәулен Әшімбаев пен БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ Өркениеттер альянсының Жоғарғы өкілі Мигель Анхель Моратинос арасында екіжақты кездесу өтті. Тараптар өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары бойынша, соның ішінде дінаралық келісімді және өркениеттердің жаһандық диалогын нығайтуға күш-жігерді үйлестіру тұрғысында пікір алмасты. Сондай-ақ білім беру, жастарды дамыту, көші-қон және әйелдердің, БАҚ-тың рөліне қатысты мәселелерді бірлесіп еңсеру жолдары талқыланды.