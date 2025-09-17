"Дін бірліктің күші": Тоқаев діни лидерлердің миссиясын атап өтті
Мемлекет басшысы діни көшбасшылардың әлемнің хаосқа бой алдырмауына бар күшін салатынына сенім білдірді. Ол саясаткерлерге ақыл-парасатты, ізгі ниет пен адамгершілік жауапкершілікті еске салудың маңызын айтты.
"Әлемдік деңгейде бұған шабыт беретін мысалдар бар. Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің съезі, Адам бауырластығы туралы құжат, Мекке декларациясы, Бахрейн форумы, Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Ыбырайым отбасы үйі – мұның бәрі біз бірлесе әрекет еткенде діннің қуатты біріктіруші күшке айналатынын көрсетеді. Осындай тәжірибені дамыту әрі кеңейту қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Одан кейін мемлекет басшысы Қазақстанның дінаралық және мәдениетаралық диалогты нығайтудың келешегі туралы көзқарасын таныстырды. Президенттің айтуынша, бірінші кезектегі басымдық – халықаралық және аймақтық ұйымдар деңгейінде рухани дипломатия әлеуетін пайдалану.
Мемлекет басшысының айтуынша, өркениеттер байланысын дамытуда, сондай-ақ адамдар мен қоғам арасындағы сенімді нығайтуда айрықша рөл атқаратын дінбасыларына зор үміт артылады
Бұдан әрі Президент Қазақстанның дінаралық және мәдениетаралық диалогты нығайтуға қатысты ұстанымымен бөлісті.
"Халықаралық және өңірлік ұйымдар деңгейінде діни дипломатияның әлеуетін пайдалану маңызды. Осыған дейінгі Съезд аясында көтерген "Бейбітшілік қозғалысы" атты идеямды талқылауды ұсынамын. Жоғарғы дін қызметкерлері зорлық-зомбылықты тоқтатуға және бітімге келу жолдарын іздеуге ешқандай саяси реңксіз, бейтарап үндеу жасау арқылы аталған қозғалысқа моральдық тұрғыдан демеу бола алар еді. Адам өмірінің құны, жанашырлық пен мейірбандық секілді жалпыға ортақ құндылықтарға негізделген бұл бастама діндар қауымды ғана емес, саясаткерлерді, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік емес құрылымдар өкілдерін, сарапшыларды, тіпті жастарды да біріктіре алады. Бейбітшілікті қорғау жолындағы үніміз әлдеқайда өршіл болуы қажет. Осы Съезд секілді алаңдар соған септігін тигізеді. Бұл ретте әзірге әлемде баламасы жоқ Біріккен Ұлттар Ұйымына үлкен сенім артамыз. Орайлы сәтті пайдаланып, Алматыда БҰҰ-ның Орталық Азия мен Ауғанстанға арналған Орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын ашу туралы еліміздің ұсынысына қолдау білдіргені үшін Ұйымға мүше барлық мемлекетке ризашылығымды білдіремін. АӨСШК, Ислам ынтымақтастығы ұйымы, ЕҚЫҰ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің ассоциациясы, Араб мемлекеттері лигасы секілді өңірлік құрылымдардың рөлін күшейту қажет", – деді Мемлекет басшысы.
Пленарлық отырыста президент діни көшбасшылардың климаттық өзгерістермен күрестегі рөлін бекітуге ұсыныс жасады.