#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Саясат

Тоқаев діни лидерлерді бейбітшілік елшілері деп атады

Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысында рухани дипломатияның маңыздылығына тоқталды., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 11:37 Сурет: pixabay
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысында рухани дипломатияның маңыздылығына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мемлекет басшысы бүгінгі таңда әлемде сын-қатерлер күшейіп, халықаралық жағдай ушығып отырғанын айтты. Соның салдарынан түрлі қақтығыстар саны артып келеді.

"Өзгермелі кезең ешкімге оңай соқпайды. Өкінішке қарай, соғыстың сипаты барған сайын күрделене түсуде. Дегенмен біз өткеннен дұрыс сабақ алып, сындарлы әрі ашық келіссөздерге ұмтылуымыз қажет. Ынтымаққа балама жоқ. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі съездің мәні ерекше: діни көшбасшыларды бейбітшілік елшілері деп атауға болады. Сіздер ортақ игілік жолында бірігіп, әлемдік қауымдастықты ізгі істерге жұмылдыруға ниеттісіздер", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев этникалық және діни толеранттылықтың сырын ашқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Дін бірліктің күші": Тоқаев діни лидерлердің миссиясын атап өтті
12:53, Бүгін
"Дін бірліктің күші": Тоқаев діни лидерлердің миссиясын атап өтті
Президент: "Алгоритмдерге арналған өсиеттер" қажет
11:20, Бүгін
Президент: "Алгоритмдерге арналған өсиеттер" қажет
Тоқаев климаттық өзгерістермен күресте рухани көшбасшылардың рөлін бекітуді ұсынды
11:16, Бүгін
Тоқаев климаттық өзгерістермен күресте рухани көшбасшылардың рөлін бекітуді ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: