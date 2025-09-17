Тоқаев діни лидерлерді бейбітшілік елшілері деп атады
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысында рухани дипломатияның маңыздылығына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Мемлекет басшысы бүгінгі таңда әлемде сын-қатерлер күшейіп, халықаралық жағдай ушығып отырғанын айтты. Соның салдарынан түрлі қақтығыстар саны артып келеді.
"Өзгермелі кезең ешкімге оңай соқпайды. Өкінішке қарай, соғыстың сипаты барған сайын күрделене түсуде. Дегенмен біз өткеннен дұрыс сабақ алып, сындарлы әрі ашық келіссөздерге ұмтылуымыз қажет. Ынтымаққа балама жоқ. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі съездің мәні ерекше: діни көшбасшыларды бейбітшілік елшілері деп атауға болады. Сіздер ортақ игілік жолында бірігіп, әлемдік қауымдастықты ізгі істерге жұмылдыруға ниеттісіздер", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев этникалық және діни толеранттылықтың сырын ашқан болатын.
