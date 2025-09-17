#Қазақстан
Саясат

Президент этносаралық және дінаралық келісім тәжірибесін атады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 10:50 Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысында Қазақстанның этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуда мол тәжірибе жинақтағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мемлекет басшысы Қазақстан аумағы ежелден мәдениеттер тоғысқан, түрлі өркениеттердің өзара байытатын ортасы болғанын атап өтті.

"Қазақ жерінде әлемдік діндер мен түрлі конфессиялар алмасып, бейбіт қатар өмір сүрді. Бүгінгі Қазақстанда да біз осы дәстүрді сақтау мен дамытуға бар күшімізді салудамыз", – деді ол.

Президенттің айтуынша, еліміз этносаралық және дінаралық келісімді нығайтуда мол тәжірибеге ие. Сонымен қатар ол қазақстандық этникалық және діни толеранттылық үлгісінің негізінде әмбебап қағида – алуандылықтағы бірлік жатқанын баса айтты.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев қасиетті орындарды сақтаудың маңыздылығына тоқталды.

"Қасиетті жерлер түрлі дін өкілдерін біріктіріп, ұрпақтар сабақтастығы мен рухани жалғастықты сақтайды. Сондықтан біз үшін олар тек сәулет пен мәдениет ескерткіштері ғана емес, халқымыздың бейбітшілік, өзара құрмет пен мәдени әртүрлілігінің символы болып саналады", – деді Президент.

Айта кетейік, 2025 жылғы 17 қыркүйекте Астанада Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысы басталды. Бұл форум мазмұндылығы жағынан тарихтағы ең ауқымдысы болмақ. Астана осы күндері 60 елден келген 700-ден астам меймандарды қабылдап отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
