Тоқаев климаттық өзгерістермен күресте рухани көшбасшылардың рөлін бекітуді ұсынды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 17 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысында Орталық Азияда табиғи өзгерістердің әлемдік орташа көрсеткіштерге қарағанда жылдамырақ жүріп жатқанын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Тоқаевтың айтуынша, әлем климаттық қатерлерге тап болды, ал Орталық Азияда бұл қауіптер айрықша сезілуде.
"Табиғи өзгерістер бұл аймақта әлемдік орташа деңгейге қарағанда жылдамырақ жүруде. Өңірде құрғақшылық бар, мұздықтар еріп жатыр, тұщы су қоры азаюда. Барлық халықтардың рухани дәстүрлері табиғатқа сенуге, қоршаған ортамен үйлесімді өмір сүруге үйретеді. Өйткені Жер – бізге Жаратушы сыйға тартқан ортақ үйіміз, оған қамқор болу – бәріміздің ортақ міндетіміз", – деді Мемлекет басшысы.
Президент климаттық өзгерістер мен оның салдары тек ғылыми немесе экономикалық мәселе ғана емес, сонымен қатар түбегейлі моральдық сын-қатер екенін баса айтты.
"Мүмкін экологиялық апат алдында халықаралық бірлікті және жаһандық әрі өңірлік деңгейдегі күш-жігерді үйлестіруді күшейту аса маңызды. Сондықтан осы кездесуде климаттық өзгерістермен күресте діни көшбасшылардың рөлін бекітетін бірлескен құжат әзірлеу бастамасын талқылауды ұсынамын. Бұл құжатта рухани құндылықтарға сүйене отырып, экологиялық жауапкершіліктің бірқатар қағидатын бекітуге және осал өңірлерді қолдауға баса назар аударуға болады", – деп толықтырды Қасым-Жомарт Тоқаев.
Бүгін, 17 қыркүйекте, Астанада Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысы өтіп жатыр.
