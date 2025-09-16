Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Zakon.kz
Қала күніне орай Алматыда ауқымды дайындық жұмыстары басталады: концерттік іс-шараларды өткізу үшін сахна, трибуна және басқа да қажетті жабдықтар орнатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған байланысты, 17 қыркүйек сағат 10:30-дан 23 қыркүйекке дейін Төле би көшесінде Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысына шектеу қойылады.
Уақытша шектеулерді ескеріп, мерекелік іс-шараларға дайындықпен байланысты қолайсыздыққа түсіністікпен қарауды сұраймыз. Сондай-ақ, жүру бағытты алдын ала жоспарлап, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды ұсынамыз.
Сонымен қатар келесі бағыттардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді:
- №16 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Гоголь – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін;
- №16 – Батыс бағытта: Гоголь – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №37 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №37 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №48 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №48 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №126 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Гоголь – Қалдаяқов – әрі қарай бағдар бойынша;
- №126 – Батыс бағытта: Қайырбеков – Гоголь – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №201 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №201 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №205 – Шығыс бағытта: Желтоқсан – Гоголь – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №205 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Гоголь – Наурызбай батыр – әрі қарай бағдар бойынша;
- №206 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №206 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №209 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №209 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №210 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №210 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №224 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
- №224 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша.
