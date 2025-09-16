#Қазақстан
Логотип
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 18:21 Сурет: Zakon.kz
Қала күніне орай Алматыда ауқымды дайындық жұмыстары басталады: концерттік іс-шараларды өткізу үшін сахна, трибуна және басқа да қажетті жабдықтар орнатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты, 17 қыркүйек сағат 10:30-дан 23 қыркүйекке дейін Төле би көшесінде Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысына шектеу қойылады.

Уақытша шектеулерді ескеріп, мерекелік іс-шараларға дайындықпен байланысты қолайсыздыққа түсіністікпен қарауды сұраймыз. Сондай-ақ, жүру бағытты алдын ала жоспарлап, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды ұсынамыз.

Сонымен қатар келесі бағыттардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді:

  • №16 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Гоголь – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін;
  • №16 – Батыс бағытта: Гоголь – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №37 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №37 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №48 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №48 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №126 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Гоголь – Қалдаяқов – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №126 – Батыс бағытта: Қайырбеков – Гоголь – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №201 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №201 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №205 – Шығыс бағытта: Желтоқсан – Гоголь – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №205 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Гоголь – Наурызбай батыр – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №206 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №206 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №209 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №209 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №210 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №210 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №224 – Шығыс бағытта: Төле би – Абылай хан – Қабанбай батыр – Назарбаев – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша;
  • №224 – Батыс бағытта: Төле би – Назарбаев – Бөгенбай батыр – Абылай хан – Төле би – әрі қарай бағдар бойынша.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда Ұлы Жеңіс күні қандай көшелер жабық болады
11:54, 08 мамыр 2025
Алматыда Ұлы Жеңіс күні қандай көшелер жабық болады
Алматыда көшелер жабылып, 10 бағыттағы қозғалыс үлгісі өзгереді
09:39, 18 наурыз 2025
Алматыда көшелер жабылып, 10 бағыттағы қозғалыс үлгісі өзгереді
Алматыда 41 бағыт бойынша автобустардың қозғалыс сызбасы өзгереді
19:55, 19 наурыз 2024
Алматыда 41 бағыт бойынша автобустардың қозғалыс сызбасы өзгереді
