Қоғам

Қазақстандық балуан қыздар әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады

Қазақстандық балуан қыздар әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 22:18 Сурет: UWW
Күрес түрлерінен Загребтегі (Хорватия) әлем чемпионатының кезекті жарыс күні өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер арасында бірнеше салмақ дәрежесінде бәсекелер басталды. Алайда қазақстандық спортшылардың ешқайсысы жартылай финалға жете алмады.

50 келіге дейінгі салмақта Светлана Анкичева Солтүстік Корея өкілі Вон Менггенге мерзімінен бұрын жеңілді.

57 келіге дейінгі салмақта Лаура Алмағамбетова да алғашқы белдесуінде финляндиялық Дженне Хемиайеге есе жіберді.

76 келіге дейінгі салмақта Эльмира Сыздықова да қарсыласынан айласын асыра алмады. Ол италиялық Энрика Ренальдиден 3:4 есебімен жол берді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өскеменде ер адам өзгенің техникалық қызмет көрсету орталығы аумағында тұрған көлігін айдап кеткен
19:39, Бүгін
Өскеменде ер адам өзгенің техникалық қызмет көрсету орталығы аумағында тұрған көлігін айдап кеткен
Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
18:36, Бүгін
Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
18:21, Бүгін
Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
