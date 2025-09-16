Қазақстандық балуан қыздар әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады
Сурет: UWW
Күрес түрлерінен Загребтегі (Хорватия) әлем чемпионатының кезекті жарыс күні өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер арасында бірнеше салмақ дәрежесінде бәсекелер басталды. Алайда қазақстандық спортшылардың ешқайсысы жартылай финалға жете алмады.
50 келіге дейінгі салмақта Светлана Анкичева Солтүстік Корея өкілі Вон Менггенге мерзімінен бұрын жеңілді.
57 келіге дейінгі салмақта Лаура Алмағамбетова да алғашқы белдесуінде финляндиялық Дженне Хемиайеге есе жіберді.
76 келіге дейінгі салмақта Эльмира Сыздықова да қарсыласынан айласын асыра алмады. Ол италиялық Энрика Ренальдиден 3:4 есебімен жол берді.
