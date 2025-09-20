Ислам Евлоев грек-рим күресінен әлем чемпионатының ширек финалына өтті
Сурет: UWW
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Ислам Евлоев Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 87 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғауда.
Ислам 1/8 финалда Виген Назарянмен (Армения) күш сынасты. Нәтижесінде жерлесіміз 3-1 есебімен басым түсті.
