Спорт

Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Айдос Сұлтанғали алтын медаль үшін күреседі

Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Айдос Сұлтанғали алтын медаль үшін күреседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 09:18 Сурет: UWW
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Айдос Сұлтанғали Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

60 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында Амиран Шавадземен (Грузия) кездесті.

Сұлтанғали белдесу барысында 1:2 есебімен ұтылып жатқан еді.

Дегенмен белдесудің соңына қарай екі тиімді әдіс қолданып, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Қорытынды есеп: 8:2.


Айдос Қали
